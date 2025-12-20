聽新聞
家樂福改名 統一：明年中開始換招牌

聯合報／ 記者林海／台北報導

家樂福要改名了，統一企業子公司經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，預計明年中起，更換全台量販超市門市的招牌名稱。

統一在二○二三年七月併購台灣家樂福，經歷兩年多的融合交流，統一表示，家樂福深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，並更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

統一表示，家樂福經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上、線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。

至於要改成什麼名字？統一表示，家福公司目前仍在為更名做最後規畫，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。

