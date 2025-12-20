企業生日快樂／震旦行擴大徵才 厚植長期競爭力

辦公室自動化設備（OA）大廠震旦行（2373）成立60年，原董事長袁蕙華卸任後由馬志賢接任，完成世代交替與交棒，該公司明年在市場需求逐步回溫及業務整備待發下，營運表現有望重回成長正軌。

震旦行董事長馬志賢指出，在創辦人陳永泰與前董事長袁蕙華打下的厚實基礎之下，公司早已具備好的平台、好的制度，即使歷經60年，公司利他的中心思想從未改變，未來將持續專注本業，深耕兩岸辦公室自動化設備與辦公室家具市場。以下為專訪紀要：

問：未來的計畫與期許？

答：無論市場與大環境變化多劇烈，公司的經營理念與核心價值都是「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會、追求永續經營」，也相信持續堅守這些理念，就能更貼近市場、貼近客戶。

公司從1975年開始就實施「責任中心制度」，至今已50年，透過這樣的平台與制度，鼓勵同仁內部創業、共創利潤、共同分享，哪個單位需要幫忙就盡全力去協助。

有別一般電子業，震旦行屬於通路品牌，而經營一個好的品牌確實非常不容易，不僅需要時間累積，而且必須嚴謹的把關每一項產品與售後服務，只要稍有不慎，過往的努力與品牌形象很可能一夕之間崩塌，因此每一步都要走的踏實，絕不可操之過急，必須穩中求進，不可為了擴大而擴大。

問：美國關稅戰要如何因應衝擊？

答：美國總統川普上任後，加劇美中貿易戰，尤其是對大陸的辦公室自動化設備衝擊頗深，近年來許多外資、台資也都有撤出大陸的情況，導致市場對辦公室自動化設備的需求下降。

不過，危機通常也是轉機。儘管公司今年業績表現受到影響，但獲利表現並沒有掉太多，而公司也並未在市場景氣低迷時裁員，反而逆勢招兵買馬，甚至鼓勵單位超編。

主要原因是此刻擴充人員，反而成本最低，若想到等到產業景氣復甦才招人，屆時勢必要付出更多的成本，因此公司選擇在最艱辛的情況下，依然不裁員，且持續擴大前線銷售人員的編制。

震旦行所有員工中，銷售人員占八成，這些在前線打仗的先鋒部隊也是公司品牌力的延伸，因此若因大環境短期不佳而裁員，很容易打擊士氣，若逆勢擴大徵才，才可囤積實力，只要產業景氣開始好轉，公司也能第一時間掌握，並順勢擴大市場。

此外，公司透過責任中心制度，長年以來已發展出良好的企業文化，所有員工都具備自發性的經營管理，加上完善的教育訓練與明確的企業理念，有信心員工進入公司後，都能夠即時的發揮戰力。

問：震旦行未來的營運展望為何？

答：今年前三季每股純益2.79元，略低於去年同期的3.2元，衰退原因是大陸市場大環境需求不佳所致。儘管今年相當艱辛，但公司營收表現仍努力維持一定水準，而明年因今年基期較低，加上內需仍有成長空間，估計明年營運有機會較今年成長。

震旦行已逐漸從傳統的單品銷售，走向硬體加軟體的整體解決方案提供者，即使在價格標案打不贏陸系競爭對手，仍可透過規格標案勝出，並且維持一定的獲利能力。

此外，現階段公司在大陸OA市場的市占率僅5%，家具市場僅10%，還有很大的成長空間，而公司在艱難時刻不但不會裁員，甚至會擴大招兵買馬，藉此厚植競爭力，等待市場景氣好轉後，才有能力一舉擴大版圖。

問：近期輝達與Google陸續宣布在台設立海外總部與研發設計總部，對台灣OA市場的影響？

答：輝達與Google都是國際頂尖科技企業，而且對自家辦公室環境有極高的要求，加上目前科技業的辦公室設計趨勢大多走向開放式，並願意花更多預算提升辦公室環境的品質給員工，因此對辦公室設備自動化與辦公家具的品質要求也比較高，自然有利於致力於高品質產品與服務的震旦行。

不光如此，只要有新的科學園區或者聚落誕生，對辦公室設備自動化與辦公家具的需求也會同步提高，而台灣近年來因企業回流投資，確實對台灣市場有正面挹注，公司在台灣市場也發展的不錯，預估明年台灣市場業務仍會持續成長。