企業生日快樂／震旦行金蛋文化 傳承理念

震旦行（2373）今年成立60周年，該公司獨有的「金蛋文化」不僅已湊滿60顆，近期也放入第61顆，象徵公司正邁向61周年。

震旦行的「金蛋文化」最早來自創辦人陳永泰的發想，每年都會在企業周年慶的時候舉辦懸掛金蛋儀式，慶祝企業持續成長，這項儀式具有高度的象徵意義，是震旦集團在企業文化與里程碑上重要的體現。

震旦行董事長馬志賢指出，震旦二字在中國文字中是指東方日出的意象，而震旦的台語諧音又接近「金蛋」，因此公司在每年周年慶都會加上一個金蛋，象徵新的開始，代表光明與希望，同時也意涵每年都能孵育出更多創新，且將過去累積的經驗傳承給下一代。

目前震旦集團的金蛋牆位於上海總部，而台北的「震旦．未來辦公室」展示中心複刻了金蛋牆。馬志賢表示，金蛋牆不僅象徵公司過去60年的輝煌歲月，同時也用來表達震旦人不斷追求創新的精神，希望員工看到時，都能感受到每一天都是充滿希望的開始。

馬志賢表示，一家企業要在高度競爭的市場上佇立一甲子之久相當不容易，小的成功靠管理，中的成功靠領導，而大的成功則靠自轉，要讓員工能自轉，就必須要讓員工認同公司的企業文化與理念，而金蛋的懸掛儀式則是向所有震旦人傳達企業理念，唯有上下一心，公司營運才有機會邁出成功的一步。

針對營運策略，馬志賢指出，未來還有很大的成長空間，以大陸市場為例，震旦行大陸辦公室自動化設備業務目前共設約近200家銷售據點，這麼大的市場據點數卻僅與台灣相當，因此將來仍有龐大的拓展空間，未來目標是擴增至更多地區，藉此擴大服務範圍。

馬志賢強調，任何產品的通路品牌經營都絕非一朝一夕，完善的制度與經營理念同樣重要，都是驅使公司持續向前的動力，期望金蛋文化能永續傳承下去，如同創新精神永不間斷，進而實現企業永續經營的目標。