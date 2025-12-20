企業生日快樂／震旦行 軟硬通吃 智慧出擊

辦公室自動化設備（OA）大廠震旦行（2373）今年成立60周年，正持續深化中國大陸、台灣市場，並逐漸從傳統的單品銷售，走向硬體加軟體的整體解決方案提供者，力拚明年營運回溫，重返昔日榮耀。

震旦行成立於1965年，為台灣老牌企業之一，也是台灣進軍辦公室自動化設備的先趨企業，主要經營列印機、事務機與辦公家具的銷售，集團在辦公室設備與辦公室家具均位居通路領導地位，為兩岸辦公室自動化設備指標性企業。

創新解決方案 高效永續並行

震旦行早期業務為銷售打卡鐘，跨出進入辦公室自動化設備的第一步，歷經60年來的耕耘，旗下產品已涵蓋現代化辦公室「看得見與看不見」的所有軟硬體內容，包含列印機、事務機、辦公室家具、室內裝潢與設計等，幾乎無所不包。

對震旦行而言，60年來的創新之路不僅見證科技與辦公環境的演進，更成功建立橫跨兩岸的直經銷通路，為企業提供優質解決方案與服務，同時也順勢搭上近年來ESG趨勢主流，推動智慧辦公與永續環境理念，迎向高效與永續並行的辦公室新時代。

震旦行創立以來，秉持「讓辦公生活更美好」的信念，持續落實「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會、追求永續經營」的經營理念，每年不斷推出符合市場需求的辦公整合解決方案，攜手客戶共創輝煌時代，進而打造出跨足兩岸的辦公室自動化設備王國。

然而，市場變化莫測，正當震旦行在大陸市場的推展穩健向上時，隨著近年來美中貿易戰愈演愈烈，致使不少外資、台資陸續撤出大陸市場，連帶影響當地辦公室自動化設備需求下降，衝擊震旦行營運表現。

由於大環境驟變，不只是震旦行受到影響，大陸所有辦公室自動化設備相關產業鏈也受到衝擊。所幸震旦行因長期深耕市場，即使市場短期內面臨亂流，仍可站穩腳步，待產業景氣反轉後，順勢擴張業務範圍。

震旦行在大陸市場面臨市場逆風的情況下，不僅沒有進行裁員，反而持續招兵買馬，順勢吸收優異的銷售人員與服務人員，藉此厚植市場競爭力，同時也穩定住在職員工原先躁動不安的心。

由於近年來大陸自動化設備需求縮減，但同業競爭壓力並未緩解，甚至價格戰愈打愈兇，震旦行為保持一定的獲利能力與服務品質，選擇走向高附加價值的路線，提供客戶硬體加軟體的整體解決方案，並持續提升產品規格，不追求業績瞬間爆發力，而是依靠累積的業績貢獻一步一步重拾成長動能。

成立智能客服 即時解決問題

有別於其他競爭對手，震旦行經營通路品牌的核心理念就是「精緻服務」而高附加價值服務的具體內容方面，首先是產品的品質至關重要，好的產品才是品牌最大的後盾，接著是完善的售後服務，因為辦公室的所有設備都是客戶資產的一部分，維護與維運等於在為客戶把關經營成本，最後則是成立智能客服，即時解決客戶的問題。

另一方面，ESG浪潮席捲全球辦公室自動化設備市場的趨勢，對於追求高品質產品與服務的震旦行也特別有利，震旦行旗下所有產品線均以為客戶減碳、環保為主要訴求，甚至會有客製化解決方案，讓客戶能買的安心、用的放心。

其中，在家具事業方面，震旦行融合研發、生產、行銷、物流與服務等資源，攜手供應鏈夥伴發揮最大效益，實踐ESG理念，共創綠色產業生態鏈。

震旦行以「固本開創」為策略主軸，鞏固直銷市場、開拓經銷通路、拓展醫療與教育市場，並強化設計師合作與多元化線上引流工具，以提升整體產值，目前台灣事業穩定成長，大陸家具及辦公自動化事業將重回成長軌道，為營運注入新的成長動能。

展望未來，震旦行認為，大陸市場仍有許多成長空間，加上美中貿易戰火遲早會停歇，而大陸政府仍會加碼刺激內需市場，因此最壞情況應該已經過去，明年營運回溫可期。