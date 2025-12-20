台塑林勝冠代理總座

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑（1301）昨（19）日發布重大高層人事案，董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠，升任代理總經理，郭文筆則專任台塑董事長、免兼總經理。

據了解，台塑集團近年來進行旗下各公司布局接班，台塑於2024年股東常的會後召開董事會並改選，原董事長林健男交棒，職缺交由總經理郭文筆接任，郭文筆董事長兼任總經理。

在台塑四寶當中，包括南亞、台化和台塑化的董事長與總經理均由不同主管擔任，僅台塑是董事長兼任總經理。而台塑昨日發布重訊指出，董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠，升任代理總經理，郭文筆則專任董事長、免兼 總經理。

此次升任台塑代理總經理的林勝冠，為政大企管系畢業，在台塑集團資歷深厚，多年來一直是台塑重要核心主管，林勝冠除了綜理台塑經營管理業務，並長期擔任台塑發言人，為外界與台塑聯繫的重要窗口。

台塑集團 董事長 總經理

延伸閱讀

台塑高層人事異動 林勝冠升任代理總經理

台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

職安署攜手台塑企業 推動石化業製程安全升級

王文祥盼回台塑管理層被已讀不回 王永慶遺產掀新一波訴訟戰

相關新聞

家樂福要改名了！統一終止與法國家樂福品牌授權 明年中起更換招牌名稱

家樂福要改名了！統一企業子公司經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年中起更換全台量販超...

鴻華7.8億 買下納智捷100%股權

裕隆與鴻華先進昨日共同召開重訊記者會，裕隆宣布，以七點八七六億元將納智捷百分之百股權轉讓給鴻華先進，未來將由鴻華先進主導...

新聞幕後／讓裕隆走下去 嚴陳莉蓮理性放手

裕隆前董事長嚴凱泰二○○八年一手創立「納智捷」品牌，這曾是集團內投入大量資源的事業，也是嚴凱泰的心血之作，而如今裕隆下定...

每坪約238萬元！台中新光三越百貨第20度蟬聯台中市「地王」寶座

台中市地價及標準地價評議委員會19日召開會議，審議通過2026年公告土地現值及公告地價。全市公告土地現值平均調整1.26...

三井高雄LaLaport 上梁

日商三井不動產集團昨（19）日舉辦「高雄LaLaport」上梁儀式，該集團斥資百億在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛...

企業生日快樂／震旦行 軟硬通吃 智慧出擊

辦公室自動化設備（OA）大廠震旦行今年成立60周年，正持續深化中國大陸、台灣市場，並逐漸從傳統的單品銷售，走向硬體加軟體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。