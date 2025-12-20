台塑（1301）昨（19）日發布重大高層人事案，董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠，升任代理總經理，郭文筆則專任台塑董事長、免兼總經理。

據了解，台塑集團近年來進行旗下各公司布局接班，台塑於2024年股東常的會後召開董事會並改選，原董事長林健男交棒，職缺交由總經理郭文筆接任，郭文筆董事長兼任總經理。

在台塑四寶當中，包括南亞、台化和台塑化的董事長與總經理均由不同主管擔任，僅台塑是董事長兼任總經理。而台塑昨日發布重訊指出，董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠，升任代理總經理，郭文筆則專任董事長、免兼 總經理。

此次升任台塑代理總經理的林勝冠，為政大企管系畢業，在台塑集團資歷深厚，多年來一直是台塑重要核心主管，林勝冠除了綜理台塑經營管理業務，並長期擔任台塑發言人，為外界與台塑聯繫的重要窗口。