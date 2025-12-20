耶誕銷售佳 運價指數漲

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（19）日出爐，指數上漲46.46點至1552.92點，周漲幅3.1%，四大航線中僅歐洲線小跌5美元，地中海航線小漲3.5%，北美線則是繼續大漲，其中遠東到美西狂飆11.9%、美東漲幅則為7.3%。

國內的物流業者指出，美國耶誕節銷售比預期好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，銷售傳佳音後，最近開始加大力度補庫存；再加上華人農曆年需求提前開跑，北美線的漲勢也提前啟動。

最新一期運價出爐，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,992美元，較前一期上漲212美元，漲幅11.9%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,846美元，較前一期上漲194美元，漲幅7.3%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,533美元，小跌5美元，跌幅0.33%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,833美元，較前一期上漲96美元，周漲幅3.5%。

物流業者指出，整體而言，目前各主要航線價格仍處於整理階段，後續走勢仍需觀察船公司放艙節奏，以及年底與年初實際出貨動能的變化。

12 月下旬後，市場成本與實際價格變動不大，12月19日至12月31日期間，美西航線（USWC）約2,000至2,100美元，美東航線（USEC）約2,950至3,100美元，整體調整幅度約50至100美元，屬於溫和調整，顯示市場仍以高檔整理格局為主。

歐洲航線方面價格則呈現小幅上揚。12月下旬的市場價格約落在2,400至2,600美元，歐洲線雖已進入季節性淡季，航商在供給的部分也一併考量，年底價格表現相對穩定。