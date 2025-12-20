統一拍板 家樂福要改名了！終止與法商品牌授權合約

統一集團昨（19）日拋出震撼彈，宣布旗下子公司家福股份有限公司（家福公司），經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，更將於2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

至於更名的結果，統一表示，名稱目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。

台灣家樂福最新動態

統一（1216）旗下家樂福全台目前約有63家量販店，302家超市，營收一年約新台幣800億元。由於家樂福享有統一集團的通路資源，並在今年9月併入統一OPENPOINT生態圈，累計點數可在康是美、星巴克等至少14個品牌通路使用，在會員經濟等綜效下，強化家樂福營運動能。

家福公司自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，經歷兩年多的整合，已成為統一企業集團大家庭重要成員，統一表示，透過集團挹注資源及導入穩健扎實的企業文化，逐步調整體質，蓄積實力以追求未來成長。

對此，台灣家樂福回應，在此過程中，統一深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，才能更即時回應在地市場需求，並更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

統一指出，家福公司的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，立足台灣連結全世界，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。

量販業在近年經營越發辛苦，業績也不如以往亮眼，從統一前三季財報中顯示出，統一今年前九個月認列了家樂福虧損約3,011萬元。此外，今年以來家樂福熄燈訊息頻傳，包含桃園、嘉義北門、北投與竹北四家店皆在今年結束營業。

外界推測，本次更名主要是統一集團積極調整體質的結果，除了希望能透過降低高額品牌授權金，提升營運效能外，更能摘下法商的標籤，加強消費者對統一本土品牌的印象。