裕隆7.8億元出售納智捷 鴻華先進拿下100%股權 補齊電動車拼圖

經濟日報／ 記者邱馨儀蕭君暉／台北報導
裕隆汽車將旗下全資子公司納智捷100%股權，策略性賣給鴻華先進，助攻鴻華先進垂直整合電動車價值鏈。聯合報系資料照
裕隆汽車將旗下全資子公司納智捷100%股權，策略性賣給鴻華先進，助攻鴻華先進垂直整合電動車價值鏈。裕隆（2201）與鴻華先進昨（19）日共同召開重訊記者會，宣布包括納智捷品牌與經銷據點和人員將以7.876億元完成交易，預計在經過公平會審查後，將在明年第1季完成交割。

裕隆發言人卓哲宇指出，納智捷n7繼續銷售，但未來將不再有納智捷新車款，Model B將以鴻華先進的Foxtron Bria品牌推出；鴻華先進股權結構為鴻海持股45.6％、裕隆43.8％，在納智捷成為100％鴻華先進子公司後，兩家公司股東架構一致，將有助於降低協商成本並強化決策效率，加速鴻華先進產品導入市場的時效，快速對應顧客需求，提升整體價值鏈整合效率。

裕隆轉讓納智捷
鴻華先進藉由取得納智捷股權，發揮垂直整合效益，補齊鴻華先進經營策略CDMS（委託設計與製造服務）模式，完整電動車委託設計製造業務與品牌經營的拼圖，助力鴻華先進整合車電產品開發技術，以及對應市場的能力，預期將有助於提升長期發展及獲利能力，加快新車型的導入與市場應對，帶動台灣電動車產業帶入國際，此舉亦將優化裕隆汽車的製造效能與集團資源配置。

科技業內人士表示，未來鴻華先進的海外客戶來台灣洽談訂單，可以從門市、路上到產線，一次考察完畢，協助鴻海在台灣打造成熟的委託設計製造服務（CDMS）生態系，延續台灣汽車產業發展。

裕隆集團表示，針對現有車主權益，納智捷品牌車主既有之售後服務、零件供應及保固權益均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供。

鴻華先進總經理陳清亞指出，此次以7.876億元取得納智捷含公司資產與五家銷售公司銷售據點和人員，在台建構電動車的價值鏈，原以開放平台與技術整合為核心，並以委託設計與製造服務的模式營運，將結合台灣在ICT與AI產業與汽車產業朝向電動化與自動化，強化台灣在全球新世代汽車產業中的關鍵地位。

鴻華先進 納智捷 裕隆集團

