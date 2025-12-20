三井高雄LaLaport 上梁

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導
高雄市長陳其邁（左）與台灣三井不動產董事長久一康洋（右）為高雄LaLaport新建工程上梁儀式祈福。記者劉學聖／拍攝
高雄市長陳其邁（左）與台灣三井不動產董事長久一康洋（右）為高雄LaLaport新建工程上梁儀式祈福。記者劉學聖／拍攝

日商三井不動產集團昨（19）日舉辦「高雄LaLaport」上梁儀式，該集團斥資百億在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，預計最快明年第4季、最慢2027年第1季開幕。

昨日的儀式由台灣三井不動產集團董事長久一康洋主持，現場包括有高雄市長陳其邁、台糖董事長吳明昌，以及業界重要代表出席，祈福工程順利圓滿。

台灣三井不動產集團董事長久一康洋表示，自2023年6月開工以來，終於迎來上梁這重要的一刻。雖然建築主體已大致完工，但對於本案這樣的大型複合設施來說，開業前的各項準備現在才正式進入關鍵階段。

高雄LaLaport將會是一座擁有約270家店舖的大型購物中心，其中，亮點包括全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業-漢來美食。三井也會運用過去累積的開發與營運經驗，努力讓LaLaport 成為吸引全台民眾、象徵高雄的新地標，同時滿足在地居民多元的生活需求。

高雄LaLaport落腳於高雄鳳山，是鳳山首度有大型購物中心進駐，基地面積1.3萬坪，共有地上6樓、地下2樓。

