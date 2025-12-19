快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

日本牛舌品牌難登台…乾杯鎖定「台人很愛點牛舌」 攻破3門檻

中央社／ 台北19日電
乾杯集團拓展新品牌，19日宣布開出「牛舌佑介」首店，插旗信義區，主打仙台風味的炭烤牛舌定食，價格新台幣390元起跳，預計2026年將再展店3間，鎖定百貨商場據點。中央社
乾杯集團拓展新品牌，19日宣布開出「牛舌佑介」首店，插旗信義區，主打仙台風味的炭烤牛舌定食，價格新台幣390元起跳，預計2026年將再展店3間，鎖定百貨商場據點。中央社

日本連鎖餐飲品牌近年積極登台，但牛舌定食專門店卻始終罕見。乾杯集團董事長平出莊司分析，牛舌在原料供應、食材耗損與加工技術上存在3道高門檻，乾杯集團有採購優勢，又把53%不能吃的牛舌做成寵物食品，才得以突破限制。

乾杯集團拓展新品牌，今天宣布開出「牛舌佑介」首店，插旗信義區，主打仙台風味的炭烤牛舌定食，價格新台幣390元起跳，預計2026年將再展店3間，鎖定百貨商場據點。

平出莊司指出，牛舌定食專門店在日本普遍，許多台灣人去日本觀光都會吃，但放眼海外，能成功複製的案例不多，主因在於供應與製程條件特殊。

他表示，首先，牛舌的採購難度高，一頭牛僅有一條牛舌，要穩定取得足量原料並不容易，也使得日本牛舌出口海外後，價格往往較當地市場明顯墊高。

其次是耗損率問題，一條約1.2公斤的牛舌，實際適合燒烤食用的比率僅約47%，其餘因口感過硬，需另作處理，「等於一頭牛大約只能提供6客左右的牛舌定食」。

第3道門檻則在加工技術。平出莊司表示，牛舌若未經專業處理，口感難以達到市場接受水準，必須投入設備與技術進行軟化與分切，這對規模較小的業者而言，成本負擔太高。

平出莊司說，乾杯從燒肉店觀察到「台灣人很愛點牛舌」，集團有供應鏈優勢，決定進軍牛舌定食市場，乾杯在台灣經營26年，第2大股東為日本肉品進口商日鉄物產株式會社，現在以海運進口牛舌，月進口量約16噸，除供應集團自有品牌外，也透過B2B方式銷售給其他業者，以量體支撐採購與價格穩定。

「把53%不能吃的牛舌，做成寵物食品，是價格相對親民的營業秘密」，平出莊司說，在牛舌耗損率偏高的情況下，乾杯把不適合直接燒烤的牛舌部位，轉作寵物食品原料，目前銷售還呈現供不應求的狀態。

製程方面，乾杯自有加工廠並投入高單價設備，進行肉品軟化與前處理。他坦言，這類投資需仰賴一定規模，並非單店或小型品牌能輕易複製。

平出莊司總結，日本牛舌品牌較難大規模走向海外，並非市場不成熟，而是原料供應、耗損結構與加工技術同時形成門檻，必須整體解決，乾杯選擇以定食型態切入，希望在價格與品質間取得平衡。

日本 餐飲 寵物 食材

延伸閱讀

桌球／日本T聯賽2026開幕戰登台 中華桌協：加強合作

乾杯重整品牌線！390元起牛舌新店登場 英國第二店、東南亞布局啟動

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日本弘前展示台南「友好之燈」 帶動冬季溫馨氛圍

相關新聞

家樂福要改名了！統一終止與法國家樂福品牌授權 明年中起更換招牌名稱

家樂福要改名了！統一企業子公司經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年中起更換全台量販超...

每坪約238萬元！台中新光三越百貨第20度蟬聯台中市「地王」寶座

台中市地價及標準地價評議委員會19日召開會議，審議通過2026年公告土地現值及公告地價。全市公告土地現值平均調整1.26...

日本牛舌品牌難登台…乾杯鎖定「台人很愛點牛舌」 攻破3門檻

日本連鎖餐飲品牌近年積極登台，但牛舌定食專門店卻始終罕見。乾杯集團董事長平出莊司分析，牛舌在原料供應、食材耗損與加工技術...

壯志未酬…納智捷品牌夢未盡 鴻華納入轉身共拓海外市場

鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天晚間宣布，收購裕隆旗下納智捷100%股權。回首由裕隆集團打造的納智捷台灣汽車品牌夢，曾經輝煌...

智齡併仁寶健康1月完成！打造「長照虛擬護理師」AI助攻北美與日本

智齡科技跟仁寶健康2026年1月起將合併，聯手搶進智慧長照市場，智齡科技執行長康仕仲創業8年來共完成4次併購，目前服務1...

震撼彈！家樂福明年將改名 量販超市店招牌全都換

統一企業子公司家福股份有限公司（家福公司），19日經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。