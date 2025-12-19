壯志未酬…納智捷品牌夢未盡 鴻華納入轉身共拓海外市場

鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天晚間宣布，收購裕隆旗下納智捷100%股權。回首由裕隆集團打造的納智捷台灣汽車品牌夢，曾經輝煌一時，也曾充滿艱辛，前進中國市場歷經挫折挑戰；重整轉型後在電動車領域嶄露頭角，如今鴻華納入納智捷後，為下一場華麗轉身展開序曲。

納智捷（LUXGEN）是裕隆前董事長嚴凱泰的汽車自主品牌志向，嚴凱泰曾表示，創立自主品牌是雙親畢生的使命和期許，也是自己的承諾。

為了打造自主品牌，嚴凱泰多方延攬車界精英與人才，2005年12月華創車電成立，當時經濟部為強化台灣車輛產業競爭力，規劃「整車工業自主技術建立計畫」專案計畫，由裕隆集團與宏達電、億光等業者，共同合資成立華創車電。2006年裕隆以這項整車自主計畫為基礎，著手自主品牌車型整車開發。

在嚴凱泰積極推動下，裕隆集團於2009年正式發表LUXGEN自主品牌，以豪華（Luxury）和智慧（Genius），中文以智慧與敏捷融會而成的「納智捷」為名，目標打造台灣智慧車的品牌定位。嚴凱泰曾說，「納智捷不僅是品牌裕隆，也是品牌台灣」。

在納智捷品牌創立後的2年多時間內，納智捷計畫性地推出各式車款。2009年8月，納智捷推出首款作品Luxgen7 MPV；2009年9月，納智捷在裕隆三義廠區發表首款電動車Luxgen EV+；2009年底推出以MPV為基礎，主打商務市場的Luxgen7 CEO；2010年5月推出Luxgen7 SUV；2012年7月底發表Luxgen5 Sedan，期間納智捷不僅在台灣市場繳出成績單，也外銷多國市場。

裕隆集團在打造納智捷自有品牌起始，就規劃未來進軍汽車產業成長迅速的中國市場。2010年12月，裕隆集團與中國東風汽車集團合資設立東風裕隆汽車，積極在中國打造納智捷品牌事業。

不過，在中國市場拚鬥10年的東風裕隆汽車，儘管搭上中國車市10多年的高速成長期，但卻壯志未酬。

為了納智捷自有品牌，裕隆從研發、製造到行銷一把抓，但台灣每年平均45萬輛左右的新車市場規模，支撐本土品牌茁壯充滿艱辛；在中國市場，納智捷錯失搶下市占率的關鍵時機，之後面臨中國大陸本土車廠與歐美國際車廠合資的強烈競爭。

2017年，在中國負責納智捷品牌的東風裕隆進行重組，改由裕隆集團全面主導營運，並投資設立納智捷汽車銷售公司，重新布建銷售網絡。2018年中國車市逆風，納智捷在中國銷售銳減，納智捷在台灣和中國大陸銷售遇到嚴峻挑戰。

規劃納智捷品牌重整大業的嚴凱泰在2018年12月驟逝，納智捷事業進展備受市場關注。嚴凱泰妻子嚴陳莉蓮扛下重責成為裕隆集團掌門人後，決斷大幅減資改革，其中包括調整納智捷品牌轉型。

2020年起裕隆集團採取「輕資產策略」大方向，先推動納智捷銷售通路轉型電商化；為進一步改善納智捷汽車財務結構，2020年8月，裕隆對納智捷汽車辦理99.49%減資彌補虧損，再辦理現金增資新台幣60億元；裕隆繼續支持納智捷品牌重整，與東風汽車針對納智捷退出中國大陸市場，也達成共識。

2020年鴻海和裕隆合資成立鴻華先進，納智捷品牌產品逐步從燃油車轉型至電動車發展。2022年，納智捷啟動全新品牌煥新計畫，轉型電動車自主品牌，並推出第一款純電休旅車LUXGEN n7，成為鴻華先進電動車設計的首個量產客戶。

納智捷從過去的油車轉型為現在的電動車，據內部統計，合計推出油車銷售共9款，累積銷售近14萬輛；轉型後的n7純電車款於2023年第4季進入量產，2024年交車7121輛，今年前11月交付3041輛，共計交車突破1萬輛、達1萬162輛。

如今，鴻華將收購納智捷100%股權，積極推動鴻海集團委託設計與製造服務CDMS（Contract design andmanufacturing service）商業模式，鴻華將扮演Enabler（賦能者）角色，延伸產品垂直整合範圍至品牌與銷售，運用納智捷既有通路與服務體系，積極布局海外市場，這可能是納智捷另一場華麗轉身的起點。