餐飲新品牌搶市 開跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲市場即將進入年末至農曆年前的旺季，新品牌動能全面引爆。乾杯（1269）、築間（7723）及金色三麥（7757）三大餐飲集團同步啟動全新品牌布局，搶攻這一波消費熱潮。

乾杯跨入牛舌定食新戰線、築間一口氣連開三個新品牌，搶進韓式、港點、中菜等賽道，金色三麥則將在明年首季進軍中式茶風料理新市場，預計將掀起餐飲版圖新一波競逐。

乾杯董事長平出莊司表示，台灣牛舌市場需求蓬勃，集團旗下燒肉品牌中，牛舌穩居人氣第一商品，每年銷售近30萬份，平均每五位顧客中即有一人點購。

乾杯宣布跨入「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨。平出莊司昨（19）日表示，新品牌以390元起的入門價格，設定客單價550至600元，打破牛舌餐飲動輒800起跳的價格帶，以更親民的牛舌定食切入大眾市場。

「牛舌佑介」不僅是品牌拓展，也是乾杯向下紮根牛舌產業鏈的重要一環，結合「外販 × 餐飲 × 寵物食品」三大事業線，從原料、加工到終端餐飲與寵物零食全鏈結運作，擴大營運動能。乾杯預計2026年「牛舌佑介」將展店三家，優先鎖定百貨商場據點。

築間集團則積極擴大多品牌版圖，本周甫推出全新港式點心品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，隨後又宣布引進韓國知名鍋物品牌 Joongang Haejang，台灣品牌名稱為「中央韓鍋酒舍」，首店座落台北信義區 ATT 4 FUN 三樓，拚年底前開幕。

集團明年第1季也將再推新品牌「稻鎮精典台灣菜」，正式進軍中式桌菜市場，擴大版圖攻佔更多消費場景。

金色三麥也宣布啟動新品牌策略，明年首季將推出中餐市場首發品牌「三麥茶樓」，以台式茶風料理結合茶系啤酒與調酒，菜色包括蚵仔煎、大腸麵線等經典小吃，首店落腳台北大巨蛋百貨，瞄準新世代休閒與聚會需求。

