每坪約238萬元！台中新光三越百貨第20度蟬聯台中市「地王」寶座

台中市地價及標準地價評議委員會19日召開會議，審議通過2026年公告土地現值及公告地價。全市公告土地現值平均調整1.26%，公告地價平均調整1.51%，台中新光三越百貨則是第20度蟬聯台中市「地王」寶座。

值得注意的是，台中市「地王」所在的西屯區惠國段93地號，公告土地現值每平方公尺72萬元(每坪約238.01萬元)，較今年的每平方公尺71.4萬元(每坪236.03萬元)微幅上漲0.84%，也凸顯近期中部房地產市場的冷清氣氛。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，明年台中的土地公告現值與公告地價，整體調漲幅度都不到2%，漲幅比上回調整時更為收斂，符合這兩年房地產市場降溫的大環境。

而整體調幅僅微漲，主要部份新興重劃區完成開發，因此反映開發後的土地價值，工業地則考量關稅戰衝擊而沒有調整，對台中的傳產業者而言，算是減輕負擔的好消息。

陳定中說，台中新光三越百貨的所在地，不僅鄰近市政府、市議會，與捷運綠線市政府站也相當近，加上周邊百貨、商辦林立，可說是七期市政中心最精華的土地，加上未來該區段還有捷運藍線的建設遠景可期，因此持續霸榜並不讓人意外。

地政局表示，公告土地現值每年調整一次，為土地增值稅課徵依據，內政部政策目標為公告土地現值達市價9成。

台中市2026年公告土地現值係依市場行情審慎調整，其中第15期大里杙市地重劃區、新八自辦市地重劃區等開發區，因重劃前公告土地現值基期較低，且已陸續完成開發及配地作業，為合理反映市價上漲幅度，此次調幅分別為38.79%及30.90%。

其餘地區則以均衡調整為原則。整體而言，2026年公告土地現值平均調幅為1.26%，調整後公告土地現值占市價比例達91.05%。

地政局進一步說明，公告地價自2017年起改為每兩年調整一次，作為地價稅課徵基準。經地價評議委員會廣納市民與各界意見、審慎討論後，決議公告地價平均調整1.51%，調整後公告地價占市價比例為10.04%。

地政局強調，考量近期關稅衝擊，對工具機產業及工業區不動產交易市場造成影響，且相關產業多集中於台中市，市府在艱困經濟情勢下，將給予產業最大支持。

因此，對合法供工業使用的工業區及丁種建築用地，其公告地價維持不予調整，以減輕產業負擔，協助因應關稅衝擊。