聽新聞
0:00 / 0:00
震撼彈！家樂福明年將改名 量販超市店招牌全都換
統一企業子公司家福股份有限公司（家福公司），19日經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年（2026年）中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。
統一表示，家福公司自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，經歷兩年多的融合交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源及導入穩健扎實的企業文化，逐步調整體質，蓄積實力以追求未來成長。在此過程中，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，並更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。
家福公司的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，立足台灣連結全世界，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。
家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言