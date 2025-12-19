快訊

震撼彈！家樂福明年將改名 量販超市店招牌全都換

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家福公司19日決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。圖為大直家樂福外觀。記者朱曼寧／攝影
統一企業子公司家福股份有限公司（家福公司），19日經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年（2026年）中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

統一表示，家福公司自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，經歷兩年多的融合交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源及導入穩健扎實的企業文化，逐步調整體質，蓄積實力以追求未來成長。在此過程中，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，並更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

家福公司的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，立足台灣連結全世界，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。

家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。

