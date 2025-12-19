快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

SCFI運價指數小漲 四大航線中僅歐洲線小跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口運價指數19日出爐，四大航線中僅歐洲線小跌5美元。（本報系資料庫）
最新一期上海集裝箱出口運價指數19日出爐，四大航線中僅歐洲線小跌5美元。（本報系資料庫）

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數19日出爐，指數上漲46.46點至1,552.92點，周漲幅3.08%，四大航線中僅歐洲線小跌5美元，地中海航線小漲3.5%，美西上漲11.9%、美東漲幅則為7.32%。

最新一期運價出爐，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,992美元，較前一期上漲212美元，漲幅11.9%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,846美元，較前一期上漲194美元，漲幅7.32%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,533美元，小跌5美元，跌幅0.33%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,833美元，較前一期上漲96美元，周漲幅3.5%。

物流業者指出，相較12月15日時的市場價格，本周跨太平洋航線（Trans-Pacific, TP）價格出現微幅下調。12月15日，美西航線（USWC）市場價格約落在每40呎櫃2,100至2,200美元，美東航線（USEC）約3,000至3,100美元。

進入12月下旬後，市場成本與實際價格水準略為下修。12月19日至12月31日期間，美西航線（USWC）約2,000至2,100美元，美東航線（USEC）約2,950至3,100美元，整體調整幅度約50至100美元，屬於溫和修正，顯示市場仍以整理為主。

歐洲航線方面，價格則呈現小幅上移。相較12月15日市場價格約每40呎櫃2,200至2,400美元，目前市場價格約落在2,400至2,600美元。歐洲線雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定，可能與航商對年底市場的整體安排有關。

整體而言，目前各主要航線價格仍處於整理階段，後續走勢仍需觀察船公司放艙節奏，以及年底與年初實際出貨動能的變化。

航線 市場

延伸閱讀

外資連6砍群創股價連8跌！網酸「看多的人都神隱」：遍地韭菜

出口商拋匯拉抬 新台幣終止連3貶收31.516元

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

博通回神 美股電子盤、台指期夜盤應聲反彈

相關新聞

三井不動產區域型購物中心Park LaLaport高雄今上樑 預定2026年開幕

日商三井不動產集團19日舉辦Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程上樑儀式，該集...

台鐵「高雄自立路土地開發案」2026啟動招商 吸逾20家企業參加說明會

台鐵18日舉辦「高雄自立路土地開發案」投資開發座談會，向潛在投資人說明並交流第一手意見。座談會吸引國內大型業者，包括上市...

乾杯重整品牌線！390元起牛舌新店登場 英國第二店、東南亞布局啟動

乾杯（1269）全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨正式開幕，主打390元起的親民定...

SCFI運價指數小漲 四大航線中僅歐洲線小跌

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數19日出爐，指數上漲46.46點至1,552.92點，周漲幅3.08%，四大航...

每坪公告地價近700萬元！台北101連13年稱霸全國地王寶座 地后是它

北市公告115年度土地現值及公告地價業，其中每年作為課徵土增稅基礎的公告土地現值較年減0.31%； 2年公告1次作為課徵...

北市社宅不只地上種樹還往上「綠化」 學者點一作法促掌握現況

北市府推動降溫城市計畫，新修訂的新建建築物綠化實施規則明年元旦上路，首創將綠容率入法，已有南港機廠社宅、玉成社宅納入立體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。