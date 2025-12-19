SCFI運價指數小漲 四大航線中僅歐洲線小跌
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數19日出爐，指數上漲46.46點至1,552.92點，周漲幅3.08%，四大航線中僅歐洲線小跌5美元，地中海航線小漲3.5%，美西上漲11.9%、美東漲幅則為7.32%。
最新一期運價出爐，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,992美元，較前一期上漲212美元，漲幅11.9%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,846美元，較前一期上漲194美元，漲幅7.32%。
其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,533美元，小跌5美元，跌幅0.33%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,833美元，較前一期上漲96美元，周漲幅3.5%。
物流業者指出，相較12月15日時的市場價格，本周跨太平洋航線（Trans-Pacific, TP）價格出現微幅下調。12月15日，美西航線（USWC）市場價格約落在每40呎櫃2,100至2,200美元，美東航線（USEC）約3,000至3,100美元。
進入12月下旬後，市場成本與實際價格水準略為下修。12月19日至12月31日期間，美西航線（USWC）約2,000至2,100美元，美東航線（USEC）約2,950至3,100美元，整體調整幅度約50至100美元，屬於溫和修正，顯示市場仍以整理為主。
歐洲航線方面，價格則呈現小幅上移。相較12月15日市場價格約每40呎櫃2,200至2,400美元，目前市場價格約落在2,400至2,600美元。歐洲線雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定，可能與航商對年底市場的整體安排有關。
整體而言，目前各主要航線價格仍處於整理階段，後續走勢仍需觀察船公司放艙節奏，以及年底與年初實際出貨動能的變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言