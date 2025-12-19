SCFI運價指數小漲 四大航線中僅歐洲線小跌

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數19日出爐，指數上漲46.46點至1,552.92點，周漲幅3.08%，四大航線中僅歐洲線小跌5美元，地中海航線小漲3.5%，美西上漲11.9%、美東漲幅則為7.32%。

最新一期運價出爐，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,992美元，較前一期上漲212美元，漲幅11.9%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,846美元，較前一期上漲194美元，漲幅7.32%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,533美元，小跌5美元，跌幅0.33%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,833美元，較前一期上漲96美元，周漲幅3.5%。

物流業者指出，相較12月15日時的市場價格，本周跨太平洋航線（Trans-Pacific, TP）價格出現微幅下調。12月15日，美西航線（USWC）市場價格約落在每40呎櫃2,100至2,200美元，美東航線（USEC）約3,000至3,100美元。

進入12月下旬後，市場成本與實際價格水準略為下修。12月19日至12月31日期間，美西航線（USWC）約2,000至2,100美元，美東航線（USEC）約2,950至3,100美元，整體調整幅度約50至100美元，屬於溫和修正，顯示市場仍以整理為主。

歐洲航線方面，價格則呈現小幅上移。相較12月15日市場價格約每40呎櫃2,200至2,400美元，目前市場價格約落在2,400至2,600美元。歐洲線雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定，可能與航商對年底市場的整體安排有關。

整體而言，目前各主要航線價格仍處於整理階段，後續走勢仍需觀察船公司放艙節奏，以及年底與年初實際出貨動能的變化。