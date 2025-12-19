快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

每坪公告地價近700萬元！台北101連13年稱霸全國地王寶座 地后是它

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北101大樓以公告土地現值每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。圖／記者游智文攝影
台北101大樓以公告土地現值每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。圖／記者游智文攝影

北市公告115年度土地現值及公告地價業，其中每年作為課徵土增稅基礎的公告土地現值較年減0.31%；2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較2024年上漲3.9%。

至於地王地后在都在信義計畫區中，台北101大樓以公告土地現值每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

居次的「國泰置地廣場」則以每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后；位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從第七波管制上路以來，房市就進入盤整期，反映到地價上也會較為穩定，不過北市此次調整後，售屋時的土增稅變化不大，但持有稅的地價稅可能就會增加。

曾敬德指出，至於地王地后則是反映地段的商業性與價值，信義計畫區的辦公室租金最高也反映在房價和地價上，因此地王地后維持在信義計畫區的趨勢不變。

摩天大樓 土增稅 地價稅 台北101

延伸閱讀

台北101連13年全國地王 國泰置地廣場連3年蟬聯地后

要多繳稅了！北市115年公告地價上漲 自住、非自住差很大

影／見人被詐270萬又拿土地貸款300萬 雲林休假警帶妻阻詐抓車手

台北101大樓連13年奪「全國地王」國泰置地廣場穩坐「地后」

相關新聞

三井不動產區域型購物中心Park LaLaport高雄今上樑 預定2026年開幕

日商三井不動產集團19日舉辦Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程上樑儀式，該集...

台鐵「高雄自立路土地開發案」2026啟動招商 吸逾20家企業參加說明會

台鐵18日舉辦「高雄自立路土地開發案」投資開發座談會，向潛在投資人說明並交流第一手意見。座談會吸引國內大型業者，包括上市...

乾杯重整品牌線！390元起牛舌新店登場 英國第二店、東南亞布局啟動

乾杯（1269）全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨正式開幕，主打390元起的親民定...

SCFI運價指數小漲 四大航線中僅歐洲線小跌

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數19日出爐，指數上漲46.46點至1,552.92點，周漲幅3.08%，四大航...

每坪公告地價近700萬元！台北101連13年稱霸全國地王寶座 地后是它

北市公告115年度土地現值及公告地價業，其中每年作為課徵土增稅基礎的公告土地現值較年減0.31%； 2年公告1次作為課徵...

北市社宅不只地上種樹還往上「綠化」 學者點一作法促掌握現況

北市府推動降溫城市計畫，新修訂的新建建築物綠化實施規則明年元旦上路，首創將綠容率入法，已有南港機廠社宅、玉成社宅納入立體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。