每坪公告地價近700萬元！台北101連13年稱霸全國地王寶座 地后是它

北市公告115年度土地現值及公告地價業，其中每年作為課徵土增稅基礎的公告土地現值較年減0.31%；2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較2024年上漲3.9%。

至於地王地后在都在信義計畫區中，台北101大樓以公告土地現值每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

居次的「國泰置地廣場」則以每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后；位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從第七波管制上路以來，房市就進入盤整期，反映到地價上也會較為穩定，不過北市此次調整後，售屋時的土增稅變化不大，但持有稅的地價稅可能就會增加。

曾敬德指出，至於地王地后則是反映地段的商業性與價值，信義計畫區的辦公室租金最高也反映在房價和地價上，因此地王地后維持在信義計畫區的趨勢不變。