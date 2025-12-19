台鐵「高雄自立路土地開發案」2026啟動招商 吸逾20家企業參加說明會

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台鐵「高雄自立路土地開發案」距離高雄車站僅一站，屬於高鐵中城經貿都心發展願景規劃的第二環圈，以打造優質生活環境，鏈結核心商業中心為發展定位，預計2026年招商。第一太平戴維斯提供
台鐵18日舉辦「高雄自立路土地開發案」投資開發座談會，向潛在投資人說明並交流第一手意見。座談會吸引國內大型業者，包括上市櫃開發商、在地建商、零售業者等，20餘家國內具代表性廠商參與。

台鐵「高雄自立路土地開發案」預計2026年公告招商。

台鐵位於高雄自立路土地鄰近台鐵三塊厝車站，基地東側為高雄市立高雄高級中學，基地面積超過3,888坪，現況停車場與空地使用，土地產權為台鐵所有。

該地未來預計辦理都市計畫變更為第五之一種特定商業專用區(附)，容積率預計可達840%，初步評估可開發總樓地板可達5.4萬坪，可規劃為住宅、商場、飯店與商辦等複合型開發案。

高雄市是近年開發商及產業投資熱區，今年大型開發案投資金額近千億元，包含2025年8月簽約的「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」由華友聯集團、達麗建設與海悅團隊預計投資逾253億元於衛武營周邊打造國際藝文聚落；2025年3月簽約的「左營高鐵科技之心公辦都更案」由國揚實業預計投資188億元於左營高鐵站興建A級辦公室、商場、旅館、住宅等。

台鐵「高雄自立路土地開發案」基地一站即達高雄車站，近期高雄車站周邊大型開發招商案陸續傳出佳績，包括「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」由冠德建設獲選最優申請人，冠德建設將與日本森大廈都市企劃株式會社合作，打造三棟高規格的住宅與商辦大樓，投資金額預估達95億元。

另外，建築量體達1.6萬坪的台鐵高雄車站商業大樓，也將可望順利招商，隨著大型投資人經驗挹注，高雄車站站前第一環圈重新翻轉，未來隨著高鐵南延計畫逐步實現，此區匯聚高鐵、台鐵與捷運等多元大眾運輸系統，打造高雄的國際商業門戶。

台鐵「高雄自立路土地開發案」距離高雄車站僅一站，屬於高鐵中城經貿都心發展願景規劃的第二環圈，以打造優質生活環境，鏈結核心商業中心為發展定位。

「高雄自立路土地開發案」東側為高雄雄中，北側則有鐵路地下化景觀綠廊道，可在充滿綠意的人文學區生活圈中，打造指標住商複合開發案。

