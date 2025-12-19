乾杯重整品牌線！390元起牛舌新店登場 英國第二店、東南亞布局啟動

乾杯（1269）全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨正式開幕，主打390元起的親民定價。董事長平出莊司19日表示，新品牌為「新仙台風格」牛舌定食，打破牛舌餐飲動輒800起跳的價格帶，同時集團明年展店的品牌街以平價剛需為主，除了牛舌佑介，黑毛屋、轉型後的乾杯都是拓點主力，預計明年新開店數至少10家。

平出莊司表示，乾杯已是超過20年的品牌，一直主攻年輕人的市場，不過，隨著世代交替，新一代年輕人有不同需求，因此乾杯將進行大規模的調整。他以日式迴轉壽司不同色盤售價相異為靈感，明年1月14日乾杯將推出全新菜單，劃分為99、199、299、399四種價位帶，讓客人利用平板點單。目前乾杯客單價1,000~1,100元，新菜單推出後預估客單價不會有太大的變化，但因可迎合不同需求，客人的滿意度會提升。

乾杯集團也持續推進海外版圖，在歐洲與東南亞同步布局。除既有的英國市場外，集團正在規劃於當地啟動第二家分店，同時評估於馬來西亞設立子公司的可行性，最快有機會在明年落地。印尼及中東等新興市場亦納入評估範圍，海外展店動能將更為多元。

談到海外發展現況，平出莊司指出，倫敦首店營運已滿一年，隨著品牌知名度提高，營運表現比剛開幕時穩健許多，客層涵蓋觀光客與在地族群，生意逐步走上正軌。也因首店經驗成熟，公司已著手物色第二據點，預計仍會選在倫敦擴大影響力。

至於中國事業，平出莊司提到，過去在當地最多曾達23家店，近年調整後目前約維持10家，退出北京市場後，主要據點在深圳、上海，目前已出現小幅盈利。就策略而言，短期不會再關店，但也不急於再擴張，將以觀望為主。