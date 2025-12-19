熙特爾舉辦親子電影日 電影院秒變「可愛動物區」

新創企業熙特爾新能源日前舉辦電影《動物方城市2》欣賞活動，積極推動親子友善職場的企業文化，同時號召員工COSPLAY創意動物裝扮，讓電影院瞬間化身充滿童趣的可愛動物區。有人巧扮胡尼克、哈茱蒂、與超人氣角色樹獺快俠大玩自拍，更有許多員工攜家帶眷熱情參與動物派對。

活動舉辦當天，熙特爾也宣布加碼「育兒津貼」員工福利，將過往僅適用於就學階段的子女獎助學金，擴大延伸至學齡前0至6歲。熙特爾副總經理詹軍盛引述電影中的金句「夥伴是成功的基石」表示，打造友善職場更是永續經營的基石。

熙特爾永續長温政瑗指出，將員工福利範圍從職場延伸至家庭，在新推出的育兒津貼等具體實質的協助下，期盼所有「熙特爾寶寶」都能安心成長、茁壯。温政瑗也強調除了增加育兒津貼，原有的結婚、生育禮金與子女獎助學金等福利措施也會繼續推動，打造更具幸福感的職場環境。

此次活動安排於周間工作日，搭配既有的生日有薪假、彈性上下班等制度，展現新創企業追求工作生活平衡（Work-Life Balance）的實際行動。同時也關注員工健康需求，宣布新增疫苗補助，為團隊成員帶來更完善的身心照顧。