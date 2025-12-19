浩鼎與TegMine Therapeutics簽訂醣蛋白ADC全球專屬授權合約

浩鼎（4174）19日宣布，與美國TegMine Therapeutics, Inc.（TegMine）簽訂醣蛋白ADC之全球專屬授權合約。

浩鼎表示，依據合約條件，浩鼎可獲得簽約金、研發及銷售里程碑金，產品上市後，另將依年度淨銷售額之一定比例收取分潤權利金，合約細節依雙方契約保密約定不予揭露，其交易金額與近期市場上類似授權交易相當。此授權合約奠基於雙方於今年六月展開的研發合作，浩鼎已成功完成TegMine所委託醣蛋白ADC候選藥物研發，並獲對方評估該候選藥物深具後續臨床開發潛力。

依授權合約，TegMine將取得該ADC的全球開發與商業化權利。此國際授權合作展現利用浩鼎Obrion ADC技術所開發之產品深具潛力，有助提升浩鼎在全球市場的能見度與競爭力，並深化雙方合作關係。

此次授權之候選藥物係基於TegMine所提供的醣蛋白單株抗體，由浩鼎運用Obrion ADC技術家族中的GlycOBI醣鍵結技術、雙功能酵素EndoSymeOBI與高親水性連接子HYPrOBI進行開發，生成具專一性位點、均質性與可量產等特性的ADC。

浩鼎執行長王慧君博士表示，此次策略合作充分發揮雙方技術優勢，不僅有助於推進浩鼎ADC產品開發，也積極拓展創新ADC技術平台如GlycOBI等策略性合作機會。浩鼎期待與TegMine共同開發創新的ADC，幫助具有迫切醫療需求的癌症病患。