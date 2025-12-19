北市社宅不只地上種樹還往上「綠化」 學者點一作法促掌握現況

北市府推動降溫城市計畫，新修訂的新建建築物綠化實施規則明年元旦上路，首創將綠容率入法，已有南港機廠社宅、玉成社宅納入立體綠化示範點。學者建議，可訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠化現況，藉此發現制度待改善之處。

成功大學建築系特聘教授林子平表示，社宅結合立體綠化是好的案例。以往建物綠化都在陽台，民眾看得到卻到不了，如今社宅公共空間開放公眾使用，不只社宅住戶，周邊居民也可入內參觀，「北市把綠變成生活。」

他認為，更重要的是，過往法令是法定空地有多少就種多少樹，只著重在「空地綠覆率」，但現今北市基地開發寸土寸金，地面可綠化之處愈來愈少，非得往高空發展，因此市府推動「基地綠容率」，「權力愈大、責任就愈大」，基地面積愈高，綠化面積就愈高。

林子平說，綠覆是指地面的綠化狀況，綠容是結合立體綠化及遮蔭舒適等概念。北市降溫第一支箭「連續遮簷」是體感降溫，當人行道無法充分綠化、又未設置騎樓時，可透過多樣化的出簷式遮廊，提供民眾連續而舒適的步行路徑，且不計入開發面積，提高設置誘因。

第二支箭「綠容率」的立體綠化才是實質降溫，不僅要求整體綠化面積的提升，也鼓勵選用遮蔭效果較佳的密葉型喬木，讓種樹不只為了降溫，更能改善行走與停留的舒適度。

他舉例，稀疏、茂密的喬木遮蔭效果不同，若一般植被的體感降溫係數為1，灌木為1.2，而低遮蔭喬木約可達2倍，高遮蔭喬木則可達3倍，鼓勵種植高遮蔭樹種。另外，基地內若有騎樓、系統性遮簷，因具有體感溫效果，也可部分抵扣綠化量。

他進一步指出，相較以前基地開發剩下的地方才要做綠化，現在北市要求基地面積愈大如1公頃以上公園用地的建物，綠容率要達2.0以上，等於綠化程度是基地面積2倍以上，最少則是1.4倍以上。新加坡因空間不足而往高空去種，目前綠化程度最高已是基地面積3至5倍，而台北領先全台各縣市，未來綠化會較以往綠化制度高1.8至4倍。

林子平認為，北市是亞洲升溫幅度第二高的城市，在氣候變遷情境下，推估至2050年氣溫將上升約2℃，建築師得花更多時間與心力去規畫立體綠化的景觀，這也是台北高房價現況之下，建築師與建商必須共同承擔的角色與責任，回應市民對「降溫城市」的期待。。

他也提及公有綠化長期維管的重要性，種樹本來就需要多些心力、時間與經費去維護，當建物與植栽移轉給大樓管委會，就要善盡維護和管理，不能因颱風天會影響植栽而不種樹，反要是要思考如何加強保護，旱季也得留意澆灌。