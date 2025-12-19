快訊

北市社宅不只地上種樹還往上「綠化」 學者點一作法促掌握現況

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化。記者林佳彣／攝影
北市府以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化。記者林佳彣／攝影

北市府推動降溫城市計畫，新修訂的新建建築物綠化實施規則明年元旦上路，首創將綠容率入法，已有南港機廠社宅、玉成社宅納入立體綠化示範點。學者建議，可訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠化現況，藉此發現制度待改善之處。

成功大學建築系特聘教授林子平表示，社宅結合立體綠化是好的案例。以往建物綠化都在陽台，民眾看得到卻到不了，如今社宅公共空間開放公眾使用，不只社宅住戶，周邊居民也可入內參觀，「北市把綠變成生活。」

他認為，更重要的是，過往法令是法定空地有多少就種多少樹，只著重在「空地綠覆率」，但現今北市基地開發寸土寸金，地面可綠化之處愈來愈少，非得往高空發展，因此市府推動「基地綠容率」，「權力愈大、責任就愈大」，基地面積愈高，綠化面積就愈高。

林子平說，綠覆是指地面的綠化狀況，綠容是結合立體綠化及遮蔭舒適等概念。北市降溫第一支箭「連續遮簷」是體感降溫，當人行道無法充分綠化、又未設置騎樓時，可透過多樣化的出簷式遮廊，提供民眾連續而舒適的步行路徑，且不計入開發面積，提高設置誘因。

第二支箭「綠容率」的立體綠化才是實質降溫，不僅要求整體綠化面積的提升，也鼓勵選用遮蔭效果較佳的密葉型喬木，讓種樹不只為了降溫，更能改善行走與停留的舒適度。

他舉例，稀疏、茂密的喬木遮蔭效果不同，若一般植被的體感降溫係數為1，灌木為1.2，而低遮蔭喬木約可達2倍，高遮蔭喬木則可達3倍，鼓勵種植高遮蔭樹種。另外，基地內若有騎樓、系統性遮簷，因具有體感溫效果，也可部分抵扣綠化量。

他進一步指出，相較以前基地開發剩下的地方才要做綠化，現在北市要求基地面積愈大如1公頃以上公園用地的建物，綠容率要達2.0以上，等於綠化程度是基地面積2倍以上，最少則是1.4倍以上。新加坡因空間不足而往高空去種，目前綠化程度最高已是基地面積3至5倍，而台北領先全台各縣市，未來綠化會較以往綠化制度高1.8至4倍。

林子平認為，北市是亞洲升溫幅度第二高的城市，在氣候變遷情境下，推估至2050年氣溫將上升約2℃，建築師得花更多時間與心力去規畫立體綠化的景觀，這也是台北高房價現況之下，建築師與建商必須共同承擔的角色與責任，回應市民對「降溫城市」的期待。。

他也提及公有綠化長期維管的重要性，種樹本來就需要多些心力、時間與經費去維護，當建物與植栽移轉給大樓管委會，就要善盡維護和管理，不能因颱風天會影響植栽而不種樹，反要是要思考如何加強保護，旱季也得留意澆灌。

林子平說，北市新建建築物綠化實施規則已要求申請單位須有綠化管理維護計畫，他建議市府可比照綠建築制度，在取得標章後5年後，要重新申請簡化延續認可，訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠容率現況，了解建物是否維持至少75%綠化，藉此發現制度有待改善之處。

北市府推動降溫城市計畫，新修訂的新建建築物綠化實施規則明年元旦上路，首創將綠容率入法，已有南港機廠社宅（如圖）、玉成社宅納入立體綠化示範點。記者林佳彣／攝影
北市府推動降溫城市計畫，新修訂的新建建築物綠化實施規則明年元旦上路，首創將綠容率入法，已有南港機廠社宅（如圖）、玉成社宅納入立體綠化示範點。記者林佳彣／攝影
北市府以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化，此為階梯綠化現況。記者林佳彣／攝影
北市府以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化，此為階梯綠化現況。記者林佳彣／攝影
台北市南港機廠1區、2區社宅模擬圖。圖／北市都發局提供
台北市南港機廠1區、2區社宅模擬圖。圖／北市都發局提供

建築物 台北

