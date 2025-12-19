快訊

北市社宅未來全面「森林化」 新建案也要比照才能拿建照

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市南港機廠1區社宅銜接北流的南港空橋系統，全長約4.48公里，已完工約3.47公里。記者林佳彣／攝影
台北市南港機廠1區社宅銜接北流的南港空橋系統，全長約4.48公里，已完工約3.47公里。記者林佳彣／攝影

北市推降溫城市計畫，明年起要求新建案要打造立體綠化設施。市長蔣萬安今視察南港機廠1區社宅，他說，每年平均氣溫愈來愈高，市府透過立體綠化、綠容率法制化，並選擇南機1區、2區社宅成淨零排放示範區，導入各項智慧節能系統，希望減少熱島效應。

建管處7月修訂「台北市新建建築物綠化實施規則」，新訂「綠容率」，藉此增加遮蔭效果，明年元旦實施，要求新建案在建築物本體、屋頂平台等處打造立體綠化設施，全面性普及，未來建商要取得建照就必須遵守。都發局帶頭，以南機1區社宅作為立體綠化示範點，明年6月完工的玉成社宅、今日開工的南港機廠2區社宅也納入。

蔣萬安今視察南機1區社宅的立體綠化設計，可見在牆面、樓梯與遮簷處建置的植栽與藤蔓，藉由植栽的蒸散作用調節微氣候。都發局長簡瑟芳表示，從「綠覆率」到「綠容率」是一個很大轉折，也是對未來建案的挑戰，因此北市府率先為示範。

簡瑟芳說，興建中社宅是依循現行法規，但會盡力達成，逐案評估基地的可行性，南機社宅、玉成社宅都經評估後納入，規畫中社宅則須依循綠容率規定。正因此為新規，建築師公會也反映能否在有遮簷的人行道，呈現綠容率的規畫設計。

此外，蔣萬安參觀南機1區社宅銜接北流的南港空橋系統。他說，因應南港發展，市府規畫立體連通的路廊，從南機社宅、北流、生技園區、南港車站、南港展覽館，一路到經貿園區、LaLaport，希望提供市民朋友更方便行走的空間。

蔣萬安直言，南港未來發展無可限量，包括交通、居住、立體連通空橋、降溫城市計畫，打開南港潛藏多年蓄積已久的能量，南港會從過去的「黑鄉」變成「潮城」、非常具有時尚潮流的一座城區。

都發局補充，隨著南港周邊重大公共工程發展、大量人流需求，市府藉由都市計畫規畫南港區立體連通系統，並透過都審確認空橋銜接路徑與形式，打造具有遮陽、遮雨的空橋路徑，全長約4.48公里，已完工約3.47公里、完成度約77.5%。

北市府以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化，此為階梯綠化現況。記者林佳彣／攝影
北市府以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化，此為階梯綠化現況。記者林佳彣／攝影
南港機廠1區社宅作為立體綠化示範點，3樓平台設有兼具綠化與座椅的空間。記者林佳彣／攝影
南港機廠1區社宅作為立體綠化示範點，3樓平台設有兼具綠化與座椅的空間。記者林佳彣／攝影
南港空橋系統全長約4.48公里，未來民眾可由北流步行至南港車站、再連接至大型商場、捷運站南港軟體園區及南港展覽館。記者林佳彣／攝影
南港空橋系統全長約4.48公里，未來民眾可由北流步行至南港車站、再連接至大型商場、捷運站南港軟體園區及南港展覽館。記者林佳彣／攝影
北市府帶頭以南港機廠社宅作為立體綠化示範點。圖／北市都發局提供
北市府帶頭以南港機廠社宅作為立體綠化示範點。圖／北市都發局提供
台北市長蔣萬安（左一）今視察南港機廠1區社宅的立體綠化設計，可見在牆面、樓梯與遮簷處建置的植栽與藤蔓。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左一）今視察南港機廠1區社宅的立體綠化設計，可見在牆面、樓梯與遮簷處建置的植栽與藤蔓。記者林佳彣／攝影

