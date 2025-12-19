凱基金控星光之夜將登場 打造城市共享平安夜

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控將於平安夜舉辦「凱基聖誕・星光之夜」，邀請全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享聖誕時光。圖／凱基金控提供
凱基金控（2883）「2025聖誕公益月」的首場公益市集日前獲得熱烈迴響，重頭戲則將於平安夜接續登場。12月24日傍晚6時起，凱基金控將在敦化北路總部廣場舉辦「凱基聖誕•星光之夜」晚會，以藝術、美食與親子同樂為主軸，邀請凱基集團全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享聖誕時光。

活動現場以凱基永續聖誕樹為核心亮點，這棵全台最高的飄雪聖誕樹，自上個月底點上燈光後，每天晚間6時至9時整點上演燈光秀，搭配浪漫飄雪效果，近期吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。為迎接平安夜，凱基金控將總部廣場布置成節慶氛圍濃厚的聖誕場景，沿著步道鋪設星光燈飾，並設置金色麋鹿等拍照裝置，讓城市街角多一處溫馨風景。

根據凱基金控規劃，當晚隨著聖誕樹主燈點亮，「星光之夜」也正式揭開序幕。活動首先由敦化國小合唱團帶來報佳音演出，以純淨童聲陪伴現場大小朋友迎接聖誕。節目安排相當多元，包含親子族群喜愛的魔術秀、活力四射的咖啦隊帶動跳、還有樂團演奏及歌手演唱，讓民眾可自在漫步廣場，在音樂與燈光交織下，感受平安夜的輕鬆氣氛。現場還有聖誕老公公見面會，並推出社群打卡兌換節慶美食等活動，增添互動樂趣。

凱基金控表示，希望透過「凱基聖誕•星光之夜」，與更多市民在歲末時分相聚，一同感受節日的溫度；並藉由音樂、燈光與互動表演，讓金融品牌不只存在於服務據點，也能自然融入市民的日常生活，展現企業對社會的關懷與責任。

「凱基聖誕•星光之夜」活動全程免費開放。凱基金控也同步與官方Facebook粉絲專頁推出聖誕祝福活動，即日起至12月31日止，民眾只要在活動貼文中寫下聖誕願望或新年期許，並標注兩位好友，就有機會獲得韓流歌手Rai演唱會門票、周邊商品、以及500元即享券等好禮，邀請民眾一同延續聖誕的溫暖與祝福。

