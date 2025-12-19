房價沒什麼跌不鬆綁？李同榮：等央行感受到已經血流成河了

央行18日理事會決議房市信用管制不鬆綁，總裁楊金龍並表示，目前房價還沒有多大調整，還沒達到軟著陸條件。對此，房市趨勢專家李同榮表示，央行資訊落後，對房市體感溫度與市場落差太大。

李同榮在FB粉絲專頁指出，在央行記者會上，媒體問楊金龍，選擇性信用管制效果滿意嗎？楊金龍表示，如果真的很滿意，就會放寬第七波管制措施，但目前顯然還不到這個程度，理事也都認為房價的調整還不夠。

李同榮表示，央行的問題出在採用內政部房價指數，內政部房價指數落後兩季，11月底公布的是第2季房價，因此只有台中下跌，其餘五都皆漲，但事實上，第3季除了台北小漲，其餘五都皆跌，台南、高雄年跌將近10%。

李同榮指出，央行參考內政部過時資訊，體感溫度落差市場10%以上，因此才沒感受到房價在跌。

而且因為有些行政區仍抗跌或小漲，經過報導，讓央行和市場實際感受差距更大，若央行持續採用這種方式，當央行感受到市場房價明顯下跌，市場可能已經血流成河了。

李同榮表示，房市主管機關是內政部，但政府錯把央行視為房市主管機構，由央行主導房市政策。台灣的房價高是事實，但政府的房產政策窮到只剩下打房，把房價漲跌視為唯一關𨫡，這就是台灣真正的「房市病」。

他表示，央行在五年前就連續六波無效的頻繁打房，換來的是交易量萎縮，卻被引為央行政績，並且自嘲前六波打房不是無效，而是效果遞延。

而當2024年9月房市技術循環已面臨反轉時，央行順勢推第七波打房扮演壓倒房價的最後一根稻草，卻被市場解讀為打房神器，殊不知歷史上最頻繁且無效的打房，已對市場造成嚴重扭曲與傷害。

李同榮表示，高房價雖是事實，若核心問題不解決，打房政策就會疲於奔命，不但治不了標，更治不了本。其實，房價漲多必跌，會在市場機制下自然修正，打房政策不應打到交易量窒息，換屋市場更不應被嚴重扭曲。