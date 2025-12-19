西門子發布全新 PAVE360 Automotive軟體 加速次世代車輛研發

西門子今日發布全新PAVE360™ Automotive數位雙生軟體，具備預整合特性且立即可用，有助於應對不斷攀升的汽車軟硬體整合挑戰。西門子表示， 此一數位雙生藍圖將於明年國際消費電子展（CES）首次進行現場展示。

隨著汽車軟硬體複雜度的持續攀升，研發團隊現面臨巨大壓力，既要更快地實現技術創新、與市場新進者競爭，同時要滿足消費者日益嚴苛的需求。傳統研發方法已無法妥善管理 ADAS、AD 與 IVI 功能間的系統級關聯性，業界亟需全新的解決方案。

西門子表示，此一數位雙生藍圖可協助車輛製造商與供應商加速軟體定義汽車（SDV）的研發，其能在專案前期就實現複刻真實車輛硬體的全系統虛擬整合，進而加快ADAS、AD及IVI領域的應用層與底層軟體開發。這項功能替客戶省去在軟體測試前自行建置數位雙生的環節，將關鍵應用的上市時間從數月大幅縮短至數天。

西門子數位工業軟體總裁暨執行長 Tony Hemmelgarn 表示，汽車產業正處於軟體定義一切的革命前線，西門子的數位雙生技術，可協助業界突破漸進式創新的限制，積極採用全面性的軟體定義式產品研發模式。PAVE360 Automotive可賦能車廠實現以下目標：

‧快速啟動車輛系統開發：從最早期階段即可使用ADAS、AD和IVI的可自訂虛擬參考設計。

‧統一開發流程：最佳化效率並增加雲端協作，為所有團隊提供統一的數位雙生。

‧實現客製化與擴充：可依需求添加軟體、模型與外部硬體。

‧加速軟體開發：利用全新 Arm® Zena Compute Subsystem（CSS）等最新汽車 IP 所具備的類硬體模擬速度

透過真實場景回饋完成驗證：將數位雙生連接至實際硬體設備，並在車輛中進行測試。

西門子強調，使用現有技術為 SDV 建立系統級數位雙生可能既複雜又耗時，為突破這一瓶頸，PAVE360 Automotive 提供一套可在專案首日即完成部署的全方位整合系統級數位雙生，大幅降低從零建置此類環境所需的時間、精力與成本，並可將軟體開發周期縮短兩年。