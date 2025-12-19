房貸政策按兵不動 李同榮：房市下修主跌段來了 實際跌幅超過預期

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。

18日央行理監事會議後對第七波信用管制政策「按兵不動」，不過吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段，將從今年第4季延伸到明年上半年，房市呈現「價跌量溫」格局。

吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，六都、新竹縣市與去年度同期比較，台北市表現小漲，新北市抗跌，桃園以南年度跌幅高達6%～9.8%。

李同榮指出，在交屋潮之下，實質每坪成交價提高，出現第3季房價較第2季呈現「小漲小跌」假象，與市場實際跌幅至少落差2%以上，這種現象會持續到2026上半年。

李同榮表示，第3季全國成屋市場走勢呈現「北抗跌、南走弱」趨勢，中南部行政區幾乎全盤皆墨，但這是因為「交屋潮干擾供需、新成屋拉高平均單價」現象，這情況會一直持續影響全國房市到2026上半年。

他認為，這種交屋潮逐季增加的現象會持續到2026上半年，這也會造成數據與實務上落差的盲點，因此市場實際的跌幅應該超過數據的顯示，也就是「實際跌幅超過市場預期」。

李同榮指出，現在開始到明年上半年這段期間是這波房市下修的主跌段，市場透過「殺價取量」在所難免，但也是自住購屋者積極進場、勤做功課、多做比較、擇優而入的好時機，未來房市走勢，跌勢不會太久，跌幅也不會太深。

吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。吉家網提供
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。吉家網提供
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。吉家網提供
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。吉家網提供
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。吉家網提供
吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，相較第2季，六都、新竹縣市第3季房價呈「小漲小跌」，吉家網平台董事長李同榮認為，現在開始進入此波房市下修主跌段、直到明年上半年，房市料呈「價跌量溫」格局。吉家網提供

市場 房市 董事長

