第3季成屋房價「小漲小跌」 李同榮：假的！關鍵原因造成數據落差

吉家網公布2025年第3季房市成屋市場季報，與央行體感溫度落差很大，六都、新竹縣市與去年度同期比較，台北市表現小漲，新北市抗跌，桃園以南年度跌幅高達6%～9.8%。

而行政區季漲幅前十名均與大量新增交屋潮有關，六都交屋潮季增率台中市居冠、季增150.27%，台北市居次、季增126.88%，六都交屋潮平均季增110.31%。

房價部分，吉家網平台董事長李同榮表示，在交屋潮之下，實質每坪成交價提高，出現第3季房價較第2季呈現「小漲小跌」假象，與市場實際跌幅至少落差2%以上，這種現象會持續到2026上半年。

李同榮分析，2025年第3季開始進入大量交屋潮季節，數據顯示六都、新竹縣市房價表現「小漲小跌」的持平狀態，第3季房價季漲跌分別是台北市季漲1.8%、新北市季漲0.78%、桃竹季漲0.64%、高雄市季跌0.82%、台南市季跌1.06%、台中市季跌1.64%。

若與去年同期比較，僅台北市年漲0.83%、其餘各都皆落入敗部，分別是新北市年跌0.59%、桃竹區年跌6.09%、台中市年跌6.98%、台南市年跌8.28%、高雄市年跌9.8%，六都、新竹縣市平均年跌3.63%。

李同榮指出，從上述數據顯示，表面上看起來六都、新竹縣市房價季漲跌有限，年跌也只有3.63%，但實質上與市場實際跌幅至少落差2%以上。

他分析，出現房價「小漲小跌」的假象，主要是受第3季六都交屋潮平均推升交易量季增率110.31%所致，台中市新屋的季增率竟高達150.27%，這種交屋潮季增現象會持續到2026上半年，這也會造成數據與實務上落差的盲點，因此市場實際的跌幅應該超過數據的顯示，也就是「實際跌幅超過市場預期」。

李同榮特別指出，下半年交屋潮遞增效應擴大，影響所及，季報顯示前十大漲幅行政區大部分是受新屋交屋潮影響，新屋提高占比，加上部份投資客即時獲利了結拋售，同時也拉高平均房價。

第3季前十大成屋房價季漲幅行政區排名分別是新北市林口區、新竹市、新北市八里區、台中市潭子區、桃園市八德區、桃園市龜山區、高雄市楠梓區、台南市仁德區、台中市烏日區、台北市大同區，這十大季漲幅前十名行政區，幾乎都是量大新屋拋售潮的集中區。

與去年同期比較，第3季六都漲幅前十名分別是台北市深坑區、台南市仁德區、台北市信義區、中正區、南港區、大安區、新竹市、桃園市八德區、台北市松山區、新北市新店區。

吉家網企劃室處長莊文樹表示，台北市囊括二分之一，加上新北市共占七名，北部地區展現抗跌實力。

年跌幅前十名行政區分別是台南市新化區、台中市沙鹿區、高雄市鼓山區、台南市北區、新北市鶯歌區、高雄市新興區、台中市東區、高雄市左營區、台南市善化區、台南市安南區。

莊文樹進一步分析，其中台南市與高雄市囊括七區，台中兩區，顯示一年來中南部房價跌幅較深，而跌幅前十名行區大多是過去超漲較多區域，跌幅均超過雙位數。