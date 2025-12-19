北市115年公告地價「這一區」漲幅第一 最具發展潛力

台北市今公布115年公告土地現值及公告地價，其中土地現值，各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個行政區下跌，漲幅第一名是南港區，研判是各項公共建設推動，並吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，具發展潛力優勢。

地政局分析，全市5012個地價區段評議結果，2047個地價區段、約40.8%上漲，1012個地價區段、約20.2%持平，1953個地價區段、約39.0%下跌。

漲幅居首的南港區，在各項公共建設持續推動下，生活環境品質提升，同時帶動民間投資動能，多項大型開發案同步推展，並吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，具發展潛力優勢，平均調幅0.39%。

地政局指出，居次的文山區，環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規畫建設，區域交通路網更趨完整，居住條件及發展潛力提升，平均調幅0.25%。

第3名為北投區，受惠於北投士林科技園區開發效益，區域機能漸趨成熟，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅0.12%。

至於公告地價，考量民眾負擔，僅溫和反應，平均調幅3.90%。地政局也指出，115年公告地價調整，經綜合考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，評定全市平均調幅為3.90%。

全市5012個地價區段，有4715個地價區段、約94.1%上漲，270個地價區段、約5.4%持平，27個地價區段、約0.5%下跌。

地價評議委員會認為公告地價調整除反應近2年地價動態外，也應審慎考量民眾稅賦負擔，故公告地價評議結果小幅上漲3.90%。經稅捐稽徵處據以預估，115年地價稅負擔，占總戶數57%的自用住宅戶，平均每戶約增加198元。

各行政區公告地價評議結果，全市12個行政區均上漲，並以南港區、文山區漲幅相對較大，平均調幅分別為5.28%及4.98%；大安區漲幅最小，平均調幅為3.06%。