全台第三座LaLaport上梁 鳳山建城237年首座百貨公司明年底誕生

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山LaLaport商場預計明年底開幕，高雄市長陳其邁（右）、三井董事長久一康洋（左）共同主持上梁儀式。記者劉學聖／攝影
歷時2年半施工，日商三井集團投資興建的鳳山LaLaport商場今天上梁，預計明年底開幕。市長陳其邁說，鳳山建城237年迎來首座大型百貨公司，鳳山市民殷切期待；台灣三井不動產董事長久一康洋表示，目前已有240家國內外及漢來美食等品牌準備進駐，全力以赴打造高雄新地標。

三井集團2021年取得台糖鳳山國泰重劃區土地，投資百億元打造全台第三座LaLaport ，商場位於「衛武營國家藝術文化中心」旁，鄰近捷運橘線鳳山西站，樓高7層、地下2 層，總面積約6.2萬坪。

三井董事長久一康洋、台糖公司董事長吳明昌、市長陳其邁、議長康裕成及立委許智傑等人共同主持上梁典禮。許智傑盼在明年底、陳其邁卸任前開幕，另表示，商場緊鄰47公頃衛武營都會公園，捷運黃線正規畫地下聯通道串聯LaLaport及市議會，周遭房地產飆漲。

LaLaport位處市議會後方，步行約5分鐘可抵達。議長康裕成提醒陳其邁要提早完成交通規畫，否則開幕以後車輛會很多，另笑稱，現在很多議會員工蠢蠢欲動，她要開始預防員工翹班去逛街。

台糖董事長吳明昌說，超過百年歷史的橋頭糖廠使用三井集團打造的機器，三井桃園LaLaport也是台糖土地，台糖與三井集團的淵源非常深。

陳其邁表示，LaLaport是鳳山首座大型百貨公司，台糖董事長吳明昌很有魄力，協助解決法律問題，否則現在還在走法院，市府對周遭交通及捷運聯通道等問題必定全力以赴。

陳其邁也幽默說，此案最關鍵推手是立委許智傑，公私部門協商事務繁重，三天兩頭就詢問進度，帶給市府很大壓力，許很清楚規畫藍圖，所以致詞內容比市長還像市長，「你（許智傑）不要急，我任期還有一年」，後續工作可能就要交由許智傑完成。此番發言讓現場來賓哄堂大笑。

鳳山LaLaport今天舉辦盛大上梁儀式，涵蓋240個以上品牌的商場預計明年底開幕。記者劉學聖／攝影
鳳山LaLaport位處議會路與光華路口、衛武營都會公園對面，鄰近捷運站及高速公路中正交流道。記者劉學聖／攝影
董事長 台糖 陳其邁

