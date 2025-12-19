101大樓連13年稱霸全國地王 北市115年現值下跌0.31％

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較2025年下跌0.31%；每2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較2024年上漲3.90%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺211萬2,000元，換算每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

115年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31%，其中住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段上漲0.46%，與前述指數變動趨勢相符。全市5,012個地價區段評議結果，2,047個地價區段（約40.8%）上漲，1,012個地價區段（約20.2%）持平，1,953個地價區段（約39.0%）下跌。各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個行政區下跌。

115年公告地價調整，經綜合考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，評定全市平均調幅為3.9％。全市5,012個地價區段，有4,715個地價區段（約94.1%）上漲，270個地價區段（約5.4%）持平，27個地價區段（約0.5%）下跌。

王瑞雲局長表示，近1年不動產市場雖呈量縮價微跌格局，但累計2年不動產價格變動仍呈現上漲，其中臺北市住宅價格指數自112年9月至114年8月上漲7.57%，臺北市商辦租金指數自112年第3季至114年第2季上漲3.74%，地價評議委員會認為公告地價調整除反應近2年地價動態外，亦應審慎考量民眾稅賦負擔，故公告地價評議結果小幅上漲3.90%。經稅捐稽徵處據以預估，115年地價稅負擔，占總戶數57%的自用住宅戶，平均每戶約增加198元。

各行政區公告地價評議結果，全市12個行政區均上漲，並以南港區、文山區漲幅相對較大，平均調幅分別為5.28%及4.98%；大安區漲幅最小，平均調幅為3.06%。

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115年公告土地現值以每平方公尺211萬2,000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王；居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺202萬6,000元，換算每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。