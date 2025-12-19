六都限貸寒冬一表看 北市淪重災區、貸滿七成已成傳說

中央銀行18日決議，維持第七波信用管制措施，住商機構觀察聯徵中心數據，全國與六都第3季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其重災區，各類建物平均核貸成數皆跌破七成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客多準備充足本金再進場。

另細看六都數據，台北市則是限貸重災區，各類建物核貸成數皆年跌2個百分點以上，且全面失守七成大關。

賴志昶表示，台北市房價之高是有目共睹，雖說區域有捷運基能、商業設施加持，令北市房價在此波打房中仍頗具支撐力道，惟高房價也意味著潛在買方少、轉手難度大，讓銀行放款轉趨保守，即使申貸人條件優越，但在限貸氛圍之下，也難以「貸好貸滿」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行擔憂熱錢轉移，避免房市反彈，因此選擇繼續按兵不動，但也意味著市場將進入長期挑戰，在房價未達軟著陸目標之下，預期明年房市將呈現「價量齊修」格局。

徐佳馨表示，在此氛圍下，銀行鑑價上未來將更轉趨保守，同時市場目前房貸利率普遍又在2.6%以上，購屋族面臨「成數下滑、鑑價保守、利率高昂」三殺局勢，務必將自備款拉高至總價的3~4 成，確保能在限貸寒冬中能穩健置產。