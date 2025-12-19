快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

六都限貸寒冬一表看 北市淪重災區、貸滿七成已成傳說

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察聯徵中心數據，全國與六都第3季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其重災區，各類建物平均核貸成數皆跌破七成。住商機構提供
住商機構觀察聯徵中心數據，全國與六都第3季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其重災區，各類建物平均核貸成數皆跌破七成。住商機構提供

中央銀行18日決議，維持第七波信用管制措施，住商機構觀察聯徵中心數據，全國與六都第3季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其重災區，各類建物平均核貸成數皆跌破七成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客多準備充足本金再進場。

另細看六都數據，台北市則是限貸重災區，各類建物核貸成數皆年跌2個百分點以上，且全面失守七成大關。

賴志昶表示，台北市房價之高是有目共睹，雖說區域有捷運基能、商業設施加持，令北市房價在此波打房中仍頗具支撐力道，惟高房價也意味著潛在買方少、轉手難度大，讓銀行放款轉趨保守，即使申貸人條件優越，但在限貸氛圍之下，也難以「貸好貸滿」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行擔憂熱錢轉移，避免房市反彈，因此選擇繼續按兵不動，但也意味著市場將進入長期挑戰，在房價未達軟著陸目標之下，預期明年房市將呈現「價量齊修」格局。

徐佳馨表示，在此氛圍下，銀行鑑價上未來將更轉趨保守，同時市場目前房貸利率普遍又在2.6%以上，購屋族面臨「成數下滑、鑑價保守、利率高昂」三殺局勢，務必將自備款拉高至總價的3~4 成，確保能在限貸寒冬中能穩健置產。

房價 市場 台北

延伸閱讀

北市地價跌了！蛋黃區全部下修 南港、北投逆勢走揚

北市觀傳局暴雷是真的！KARA來台陪粉絲倒數迎接2026

北市跨年晚會3階段交管 市府路24日起部分封閉

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

相關新聞

台北101大樓連13年奪「全國地王」國泰置地廣場穩坐「地后」

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中公告土地現值較114年下跌0.31%；公告地價則較1...

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

北市115年公告地價「這一區」漲幅第一 最具發展潛力

台北市今公布115年公告土地現值及公告地價，其中土地現值，各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個行政區下跌，漲幅第一名是...

全台第三座LaLaport上梁 鳳山建城237年首座百貨公司明年底誕生

歷時2年半施工，日商三井集團投資興建的鳳山LaLaport商場今天上梁，預計明年底開幕。市長陳其邁說，鳳山建城237年迎...

六都限貸寒冬一表看 北市淪重災區、貸滿七成已成傳說

中央銀行18日決議，維持第七波信用管制措施，住商機構觀察聯徵中心數據，全國與六都第3季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其...

101大樓連13年稱霸全國地王 北市115年現值下跌0.31％

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。