苗栗縣115年公告地價揭曉...地王蟬連16年 交易熱絡區域這幾處

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全縣「地王」仍為頭份市中正路與民族路交叉路口的路角地，第16度蟬連地王，公告土地現值為每平方公尺18萬5500元。圖／苗栗縣政府提供
全縣「地王」仍為頭份市中正路與民族路交叉路口的路角地，第16度蟬連地王，公告土地現值為每平方公尺18萬5500元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣115年公告地價及公告土地現值已評定通過，全縣公告土地現值平均調幅1.56％、公告地價平均調幅2.66％，將於明年1月1日依法公告，其中全縣「地王」仍為頭份市中正路與民族路交叉路口的路角地，已第16度蟬連地王，公告土地現值為每平方公尺18萬5500元，與今年相同。

縣府地政處表示，115年公告地價及公告土地現值評議案，全縣18鄉鎮市原劃設6184個地價區段，經年度作業檢討調整增為6253個地價區段，增加69個地價區段，希望使地價區段範圍劃分更趨精緻合理，經依法公告確定後，作為當年度土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值的參考；並作為主管機關審核土地移轉現值的依據，至於公告地價是作為申報地價的參考及課徵地價稅依據。

地政處表示，115年公告土地現值地價調查的買賣實例蒐集期間從113年9月2日至114年9月1日止，整體呈現量縮價穩之勢，交易較熱絡區域分述如下：

一、苗栗市交易頻繁區段主要集中在文華、文山國小、台鐵苗栗車站後站及苗栗縣政府周邊地區，附近生活機能完善區域，周邊住宅需求穩健，房價小幅上漲。

二、頭份市及竹南鎮2市鎮位於竹南頭份聯合都市計畫區內，周邊公共設施機能完善，鄰近新竹科學園區竹南基地、竹南火車站及頭份交流道，提供就業機會、交通便利，吸引周邊縣市人口流入，住宅持續增加。同時竹南頭份已發展的尚順商圈商業機能完善及運動公園附近重劃完成的商業區，促進商業活動發展熱絡，建商進駐投資持續推案帶動交易量能，地價價格呈現上漲趨勢。

整體而言，苗栗縣115年公告土地現值及公告地價之調整情形，考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，主要以地價區段間之地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會審議綜合評估通盤考量後，全縣公告土地現值及公告地價小幅調漲。

評議後全縣115年公告土地現值最高「區段地價」仍為頭份市和平段140地價區段，位於中正路上，和平路與民族路間之商業區，公告土地現值為每平方公尺12萬5000元；最高地價為該區段內中正路與民族路交叉路口的路角地，公告土地現值為每平方公尺18萬5500元。

土地所有權人可於明年1月31日前至土地所在地政事務所，按公告地價的80%至120%價格自行申報地價，也可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃台(https://dc.land.moi.gov.tw/)線上申報或以郵寄、傳真方式申報，屆期未申報者統一以公告地價之80%為申報地價。民眾如需查詢115年公告土地現值及公告地價，可於明年1月1日公告後，至縣內轄內各地政事務所閱覽公告土地現值表、公告地價表，或至地政處(https://reurl.cc/6D17Vb)、內政部地政司(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/landvalue/42)等網站查詢。

苗栗縣

