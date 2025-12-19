千萬元內買二、三房大樓 雙北市這幾區最有機會

永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，統計台北市、新北市房屋總價千萬元以下交易量前五名的行政區，並觀察該區公寓及大樓的交易情形。發現千萬元內就有機會入住台北市中山區精華地段；板橋區、新莊區及中和區則有機會千萬元內買到二、三房捷運宅。

在台北市仍有機會以千萬元預算購屋！以中山區、萬華區、北投區、文山區和士林區交易量名列前五名，不過近一年交易量不多，且多數屬於小坪數或屋齡較高的住宅。其中僅有地段精華的中山區，千萬元內大樓有破百件交易；而交易居次的萬華區，千萬元內大樓總價中位數則落在600萬元左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區屬於台北市精華區之一，在交通、商圈等生活機能方面都相當優異。由於土地取得不易，小坪數電梯大樓產品供給量多，平均坪數落在10坪左右，加上屋齡也相對較大，使得總價相對較低，減輕購屋負擔，成為許多年輕單身族、小資族和通勤族的入門首選之一。

而萬華區雖然千萬內大樓總價中位數僅600萬元，不過近一年只有85件交易量，且大多數為屋齡較高的小坪數住宅。

若比較在意居住空間，文山區和北投區總價千萬元以內的公寓產品，就擁有相對較大的住宅坪數，不過僅有30～40件交易。

陳金萍表示，由於文山和北投距離台北市中心稍遠，且屋齡多在40年至50年間，因此房價也顯得相對親民。

而在總價千萬元內，陳金萍指出，文山、北投兩區可以找到比北市其他區域更為寬敞的公寓產品，多為平均20坪以上的住宅產品，對希望在台北市內保有較大使用空間的族群十分具吸引力。