北市地價跌了！蛋黃區全部下修 南港、北投逆勢走揚

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

台北市地政局今天公布115年公告土地現值評定結果，土地現值較114年下跌0.31%，另外，台北101大樓以每坪698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

根據地政局統計，115年地價作業調查期間（113年9月至114年9月），全市不動產買賣登記案量25,227件，較前一年同期減少16%，同期北市住宅價格指數下跌3.14%，主要受貸款信用管制措施影響，整體交易量能降溫。

經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31%，其中住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段上漲0.46%。

全市5,012個地價區，上漲、下跌各約占四成、另外二成持平。

各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個行政區下跌。漲幅居首為南港區，在各項公共建設持續推動下，生活環境品質提升，同時帶動民間投資動能，平均調幅0.39%；

居次的文山區，環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規劃建設，區域交通路網更趨完整，居住條件及發展潛力提升，平均調幅0.25%。

第3名為北投區，受惠於北投士林科技園區開發效益，區域機能漸趨成熟，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅0.12%。

另外包括中山、信義、大安、中正、松山區等五大蛋黃區公告現值全部下跌。

地王由「台北101大樓」穩居寶座，居次為「國泰置地廣場」，每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，每坪約661.2萬元，位居全市第三。

台北市115年全市前3名公告土地現值調整比較表 資料來源／地政局
台北市115年全市前3名公告土地現值調整比較表 資料來源／地政局
臺北市各行政區115年公告地價調幅表
臺北市各行政區115年公告地價調幅表

台北101 摩天大樓

