台北101大樓連13年奪「全國地王」國泰置地廣場穩坐「地后」

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中公告土地現值較114年下跌0.31%；公告地價則較113年上漲3.90%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

地政局指出，土地現值是每年公告作為課徵土地增值稅基礎；每2年公告1次的公告地價，則是作為課徵地價稅基礎。而北市近一年，整體不動產市場呈現「量縮價微跌」格局。

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115年公告土地現值以每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王。

居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺202萬6000元，換算每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

北市地政局長王瑞雲表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，應核實反應市場變動；公告地價則應一併綜合考量地價動態、社會經濟、地方財政及民眾負擔等面向穩健調整。

另外，台北市115年地價作業配合中央精進地價政策，應用內政部大量估價系統及北市全國首創的智能估價輔助系統，核實反應實價登錄交易動態，科學掌握地價層次，有效促進地價均衡合理及稅賦公平。

地政局表示，正依據地價評議委員會評議結果計算全市42萬餘筆宗地之公告土地現值，各界如需了解115年公告土地現值及公告地價資料，可於115年1月1日正式公告後，上「台北地政雲」