快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

台北101大樓連13年奪「全國地王」國泰置地廣場穩坐「地后」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北101大樓連13年奪「全國地王」，國泰置地廣場穩坐「地后」。報系資料照
台北101大樓連13年奪「全國地王」，國泰置地廣場穩坐「地后」。報系資料照

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中公告土地現值較114年下跌0.31%；公告地價則較113年上漲3.90%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

地政局指出，土地現值是每年公告作為課徵土地增值稅基礎；每2年公告1次的公告地價，則是作為課徵地價稅基礎。而北市近一年，整體不動產市場呈現「量縮價微跌」格局。　　

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115年公告土地現值以每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王。

居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺202萬6000元，換算每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

北市地政局長王瑞雲表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，應核實反應市場變動；公告地價則應一併綜合考量地價動態、社會經濟、地方財政及民眾負擔等面向穩健調整。

另外，台北市115年地價作業配合中央精進地價政策，應用內政部大量估價系統及北市全國首創的智能估價輔助系統，核實反應實價登錄交易動態，科學掌握地價層次，有效促進地價均衡合理及稅賦公平。

地政局表示，正依據地價評議委員會評議結果計算全市42萬餘筆宗地之公告土地現值，各界如需了解115年公告土地現值及公告地價資料，可於115年1月1日正式公告後，上「台北地政雲」

台北101 摩天大樓

延伸閱讀

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中

比阿湯哥還猛！他明年1月「徒手零繩索攀爬台北101」：全球直播

相關新聞

台北101大樓連13年奪「全國地王」國泰置地廣場穩坐「地后」

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中公告土地現值較114年下跌0.31%；公告地價則較1...

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

北市115年公告地價「這一區」漲幅第一 最具發展潛力

台北市今公布115年公告土地現值及公告地價，其中土地現值，各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個行政區下跌，漲幅第一名是...

全台第三座LaLaport上梁 鳳山建城237年首座百貨公司明年底誕生

歷時2年半施工，日商三井集團投資興建的鳳山LaLaport商場今天上梁，預計明年底開幕。市長陳其邁說，鳳山建城237年迎...

六都限貸寒冬一表看 北市淪重災區、貸滿七成已成傳說

中央銀行18日決議，維持第七波信用管制措施，住商機構觀察聯徵中心數據，全國與六都第3季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其...

101大樓連13年稱霸全國地王 北市115年現值下跌0.31％

台北市115年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。