六都限貸慘況一表看 央行沒放手、房仲曝「三殺」危機

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構觀察聯徵中心數據，在央行持續信用管制打炒房下，六都第三季平均核貸成數全面下滑，北市淪重災區，各類建物平均核貸成數全部跌破七成。

住商不動產企研究執行總監徐佳馨分析，央行擔憂熱錢轉移，因此第四季理監事選擇繼續按兵不動，但也意味著市場將進入長期挑戰，在房價未達軟著陸目標之下，預期明年房市將呈現「價量齊修」格局。

在此氛圍下，銀行鑑價上未來將更轉趨保守，同時市場目前房貸利率普遍又在2.6%以上，購屋族面臨成數下滑、鑑價保守、利率高昂「三殺」局勢，務必將自備款拉高至總價的3~4 成，確保能在限貸寒冬中能穩健置產。

根據數據，全台第三季各類型建屋平均核貸成數與去年同期相比，皆有不同程度下滑，其中套房平均貸款成數僅66.2%，為各類建物中最低，年減3.5個百分點，下滑數值也是最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，套房吸引不少投資族群置產，整體風險較高，且銀行本身對於小坪數物件貸款較顯謹慎。

另細看六都數據，台北市則是限貸重災區，各類建物核貸成數皆年跌2個百分點以上，且全面失守七成大關。

賴志昶表示，台北市雖有捷運機能、商業設施加持，房價在此波打房中仍頗具支撐力道，惟高房價也意味著潛在買方少、轉手難度大，讓銀行放款轉趨保守，即使申貸人條件優越，但在限貸氛圍之下，也難以「貸好貸滿」。

南二都方面，限貸風波則相對集中在台南市，統計顯示，台南市套房第三季平均核貸成數僅62%，年減幅高達7.4個百分點，不管是貸款成數是六都最低，縮水程度則是六都最高。

相較之下，高雄市表現最為穩健，公寓、電梯大廈等產品核貸成數仍達74%以上，就算為套房、透天厝亦維持在七成以上。

賴志昶分析，台南近年受南科帶動，房價漲幅過快，加上小坪數轉手性受限，導致銀行放款更戒慎恐懼；高雄各類建物貸款減幅較少，反映出銀行對大型建設不斷、且具觀光紅利的高雄仍具發展信心，放款態度相對友善。

六都暨全台各類型建物平均核貸成數。（表／住商機構提供）
六都暨全台各類型建物平均核貸成數。（表／住商機構提供）

套房 房價

