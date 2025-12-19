去年底全國企業女性負責人占比升至37.4％ 寫新高

2024年底全國營利事業家數165.7萬家，較前一年底增加3萬家、年增1.9％，其負責人1仍以男性占62.6％為主，女性占37.4％創新高，較2016年上升1.2個百分點。

以行業別觀察，批發及零售業、住宿及餐飲業之家數向居前二位，分別為72.6萬、18.6萬家，各行業中女性負責人占比，以其他服務業占47.8％、教育業占47.2％較高，可能與近年美甲美睫服務、其他美容美體服務、瑜珈及舞蹈教學等盛行有關。

依照資本額級距觀察，2024年底營利事業經營規模在10至100萬元計55.7萬家最多，其次為規模10萬元以下43.8萬家，兩者合占6成；資本額10萬元以下之女性負責人占45.5％最高，顯示女性創業多選擇資本額及進入門檻較低行業，隨資本級距增加，其比重明顯下降，反映資本密集型與大型事業負責人仍以男性為主。

從縣市觀察，2024年底各縣市營利事業男性負責人占比皆高於女性，兩性差距以雲林縣30.8個百分點最多，次為新北市29.4個百分點，可能因農林漁牧或營建工程等勞力密集型產業占比高，致女性投入度較低。

澎湖、花蓮、連江及臺東縣等因觀光及服務業導向，批發零售、住宿餐飲業有較高比率為女性經營，致女性占比均逾4成，兩性差距較小；金門縣因行業結構高度集中於批發及零售業（占79％），且以女性經營為主，致整體女性負責人占比（48.9％）僅較男性（51.1％）低2.2個百分點。