和泰車反向投資日本 HINO 商用車 法人圈按讚

和泰汽車推動百億元史上最大規模的海外投資計畫，19日早盤股價一度走低，盤中買氣增加直接翻紅。法人普遍認為，和泰汽車順利插旗日本日野（HINO）這對於和泰車長期營運是一大突破，從總代理走向多角化策略，長期業績跟著出現全新想像空間，兩家攜手朋友互貴共創雙贏。

和泰汽車昨日宣布將砸100億元啟動海外布局投資日本商用車事業，今日股價一度走低來到570元，盤中拉到由黑翻紅來到587元。國內法人圈對於這個案子討論度相當高，普遍認為，日本豐田集團支持這個投資案，也代表著和泰汽車啟動海外布局擴大營運規格的新里程碑。

TOYOTA是日本的全球知名汽車品牌，和泰汽車則是TOYOTA在台灣的總代理商，70年來合作關係緊密感情深厚的戰略夥伴，總代理銷售TOYOTA、LEXUS及HINO商用車等品牌；考量到長期合作也一起合資國瑞汽車推動在地生產，從代理銷售到共同投資製造。

和泰汽車這次是大變身反向投資日本汽車市場，跟日本TOYOTA的關係從早期的總代理延伸至共同投資、製造，現在更是開始啟動攜手全球佈局，昨日和泰車更正式宣布在日本TOYOTA的支持下，斥資百億進軍日本商用車市場，收購日野（HINO）的商用車經銷商，兩家業者從總代理走向關係最深厚的戰略夥伴， 一起共創雙贏。

汽車達人也分析，其實和泰汽車這次投資案有一個重要關鍵，根據外電報導，HINO 與三菱 FUSO 已經宣布將於 2026 年 4 月完成經營整合，未來也會成立新設控股公司「ARCHION（アーチオン）」，整合後將脫離 TOYOTA 與戴姆勒母公司體系，成為日本第二大商用車集團。

HINO 與三菱 FUSO 將於 2026 年 4 月完成經營整合，成立控股公司 ARCHION，未來也會推動上市，也因為新公司的成立間接降低TOYOTA對HINO持股從50.14%恐將降為19.9%。然而，日野汽車在日本國內商用車的占比超過三成，隨著HINO的股權變動，將相關股權出售給台灣的和泰汽車是一個最好的策略，和泰汽車長期跟TOYOTA合作，是個十分熟悉日本文化的公司，未來在人事、行銷等各種策略上的整合速度有望加快，這次的投資案可望為和泰汽車跟日本TOYOTA創雙贏。