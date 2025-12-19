快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

數據治理、AI 基礎建設獲肯定 信義房屋奪 IDC 未來企業大獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋以「AI 數據共創平台」榮獲IDC「最佳 AI 數位基礎架構」台灣首獎。（圖:信義房屋提供）
信義房屋以「AI 數據共創平台」榮獲IDC「最佳 AI 數位基礎架構」台灣首獎。（圖:信義房屋提供）

全球知名顧問公司國際數據資訊 IDC（International Data Corporation） 公布「2025 IDC 未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」得主。信義房屋以「AI 數據共創平台」榮獲「最佳 AI 數位基礎架構（Best in AI-Ready Digital Infrastructure）」台灣首獎 ，象徵信義房屋在數據治理與 AI 基礎建設上的努力獲得國際肯定，更是台灣首家獲得此獎項的房仲業者。

該獎項為聚焦企業數位轉型與 AI 應用成熟度的重要國際評選，至今已邁入第九年，累計吸引超過 4,000 家企業參與提名，此項殊榮不僅展現信義房屋在數據治理、基礎架構與 AI 整合上的領先實力，更為台灣房地產業的數據應用樹立新標竿。

「AI 數據共創平台」是信義房屋推動數位轉型的核心工程，結合 AI、雲端與資料分析技術，將累積近 45 年的龐大資料整合為全員可運用的數據基礎。透過 DevOps、DataOps 與 MLOps 架構實現即時分析、自動化洞察與敏捷部署，讓同仁能以數據驅動決策、提升精準與效率。自上線以來，該平台已將交易流程縮短至最短 48 小時、談判成功率提升近 30%，客戶淨推薦值（NPS）超過 86，並每月節省營運時間逾 2,000 小時，成功以數據驅動創新與成長。

以「AI 數據共創平台」為基礎，信義房屋進一步開發多項 AI 應用服務，讓科技成果擴散至不同面向。包含「信義房屋 LINE 找屋平台」，將找屋流程整合進台灣人最熟悉的 LINE 平台，讓消費者能在日常社群工具中完成從找屋、預約看屋到串聯真人服務的一站式體驗；以及「不動產廣告 AI 審查服務」，運用自然語言與圖像辨識技術自動檢核廣告資訊真實性，強化資訊透明並維護交易安全。AI 數據共創平台成為信義房屋發展數位服務的基石，完善客戶服務、數位治理及維護不動產交易安全各層面的應用。

信義房屋表示，IDC「未來企業大獎」是全球企業展示創新應用與數位治理成果的重要舞台。此次獲獎不僅是對公司數位轉型成果的國際肯定，也象徵台灣房仲業在 AI 與數據應用上的嶄新里程碑。未來，信義房屋將持續以創新科技為引擎，深化數據治理與 AI 應用，強化與專業與信任，推動不動產市場邁向更健全的永續未來。

AI 信義房屋 平台

延伸閱讀

企業探討節能淨零新路徑／元大投信董事長劉宗聖 小處做起 大處著眼

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗

查到「很有肉」！房地合一這樣申報被鎖定 查稅手段超乎想像

相關新聞

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

數據治理、AI 基礎建設獲肯定 信義房屋奪 IDC 未來企業大獎

全球知名顧問公司國際數據資訊 IDC（International Data Corporation） 公布「2025 I...

信義房屋永康勝利店化身好厝邊 成就社區永續好生活

信義房屋成立逾40年，堅持以「先義後利、以人為本、正向思考」的經營理念面對客戶、員工、股東等利害關係人；永康勝利店將這樣...

十大重跌區曝！這區先前漲的全吐出來、新北鶯歌也慘跌

吉家網公布今年第3季成屋季報，七都與去年同期比較，除台北房價小漲，其他都跌，愈往南跌愈重，高雄年跌幅近一成最多，不過，和...

臨床試驗+併購+低估值 布局主動管理生技基金具優勢

2025年生技股異軍突起，累積至今漲幅超過三成，表現超越標普500指數與那斯達克指數，主因包含聯準會再吹降息風、多款藥物...

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。