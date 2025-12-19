快訊

信義房屋永康勝利店化身好厝邊 成就社區永續好生活

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋永康勝利店與在地勝利國小感情緊密，日前捐贈導護志工背心與帽子，並將開始協助放學時段的導護志工工作。（圖:信義房屋提供）
信義房屋永康勝利店與在地勝利國小感情緊密，日前捐贈導護志工背心與帽子，並將開始協助放學時段的導護志工工作。（圖:信義房屋提供）

信義房屋成立逾40年，堅持以「先義後利、以人為本、正向思考」的經營理念面對客戶、員工、股東等利害關係人；永康勝利店將這樣的精神落實在日常與社區的互動中，無論是學校運動會或導護志工、鄰里中秋聯歡晚會等，都能見到分店同仁的身影，不少住戶甚至打趣笑說「出現得跟候選人一樣勤！」

近期房市景氣較清淡，但大環境的變化，並不影響信義房屋永康勝利店與社區的互動。「信義房屋從2000年開始捐贈南投信義鄉『信義至善獎助學金』，25年來不曾停歇；對的事情就是要持續做，分店的社區服務也是一樣的。」店經理薛言昱認為，在分店能力所及的範圍協助、服務社區，希望達到善的循環，對分店夥伴來說，更是在工作之餘「找到助人的成就感」。

永康勝利店專案經理葉芷寧舉例，2年多前到勝利國小推廣信義房屋舉辦的繪畫比賽，牽起了與勝利國小的緣分，這幾年來，舉凡學校耶誕活動，店內夥伴也會共襄盛舉，打扮成聖誕老公公發小禮物給學生，又或是運動會當天，夥伴還自製印有加油貼紙的瓶裝水給師生打氣，近期有感於學校導護志工器材老舊，與李世賢校長討論後，決定捐贈志工背心與帽子，並協助路口導護工作。

又如中秋聯歡晚會時，里長主動詢問分店要不要上台與社區民眾互動？店內夥伴有感於到里內長輩、家庭客較多，決定用利樂包裝飲料製成喜氣的「大神龜」，邀請長輩與小朋友上台「擲筊」，筊數最多者可以抱回飲料大神龜，喜氣又熱鬧的遊戲內容，替聯歡晚會增添不少笑料，更加拉近社區情感。

房仲資歷已有5年的葉芷寧笑說，一開始對於社區服務難免「抱持焦慮」，擔心影響工作績效，但在地六合里、勝利里不少長輩居住，每當協助活動時看到社區民眾與學校師生的笑臉，還因跑得勤常常被問「妳又來啦？」讓她深深感受到平常的累積、努力獲得認同，更體認到房仲工作真的能為社區帶來幸福。

信義房屋全台直營，深耕社區，秉持「先義後利」等企業經營理念，各分店依據不同社區的需求提供多元的社區服務；信義房屋「在地好厝邊」的角色，希望陪伴社區、促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。

信義房屋永康勝利店近期開始協助勝利國小的路口導護工作。（圖:信義房屋提供）
信義房屋永康勝利店近期開始協助勝利國小的路口導護工作。（圖:信義房屋提供）

勝利 信義房屋 志工

