十大重跌區曝！這區先前漲的全吐出來、新北鶯歌也慘跌
吉家網公布今年第3季成屋季報，七都與去年同期比較，除台北房價小漲，其他都跌，愈往南跌愈重，高雄年跌幅近一成最多，不過，和上季相比，七都均價則呈微幅上揚。
吉家網平台董事長李同榮表示，今年第3季各地進入大量交屋潮季節，新屋拉高平均單價，造成第3季房價較上季呈現小漲小跌假象，與市場實際跌幅至少落差2%以上，這種現象會持續到2026上半年。
根據吉家網統計，第3季和去年同期比較，台北市均價小漲0.8%至一坪77萬，新北維持在44萬，小跌0.5%，桃園、台中都從均價31萬跌回29萬，跌幅6%，台南、高雄下殺較重，跌幅分別達8%、9.8%。
年跌幅前十名行政區分別是台南市新化區、台中市沙鹿區、高雄市鼓山區、台南市北區、新北市鶯歌區、高雄市新興區、台中市東區、高雄市左營區、台南市善化區、台南市安南區。
其中新化區重跌21%，均價從每坪26萬，跌回20萬，先前漲的幾乎全部都吐出來。其他跌幅前十名行政區，大多是過去超漲幅度較高區域，跌幅也都在一成以上。
整體來看，跌幅前十名行政區，台南市與高雄市囊括七區，台中兩區，顯示一年來中南部房價跌幅較深。剩下一區為新北鶯歌區，為北部唯一入榜行政區，年跌幅達13%。
李同榮表示，全台房市走勢呈現北抗跌南走弱趨勢，中南部行政區幾乎全盤皆墨，交屋潮干擾供需與新成屋拉高平均單價現象，會一直持續影響全台房市走勢到2026上半年。
他表示，這段期間會是這波房市下修的主跌段，市場透過殺價取量勢所難免，但也是自住購屋者積極進場、勤做功課、多做比較、擇優而入的好時機，未來房市走勢，跌勢不會太久，跌幅也不會太深。
