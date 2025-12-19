臨床試驗+併購+低估值 布局主動管理生技基金具優勢

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓生技領航基金績效(資料來源：理柏資訊)
2025年生技股異軍突起，累積至今漲幅超過三成，表現超越標普500指數與那斯達克指數，主因包含聯準會再吹降息風、多款藥物臨床試驗成功、政策不確定性消退，展望2026年，在這些因素有望延續下，加上川普政府可能加快放鬆監管、專利懸崖加速併購潮，生技領域有望維持好表現，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人艾齊瓦‧菲爾特也認為生技股估值具有吸引力，在此一高度專業的領域，主動投資管理很可能比被動投資更有效率。

彭博數據截至12月17日，目前標普500生技指數的預估本益比僅約17倍，低於標普500指數的超過22倍，從估值看雖生技股今年表現強勁，但不代表很貴，與此同時，艾齊瓦‧菲爾特認為，未來生技產業併購潮也將持續，預計在2030年之前大型藥廠將面臨約1,500億美元的專利懸崖，他們有理由更積極透過併購來維持旗下藥品獨占權，加上關稅和最惠國藥價政策(MFN)不確定性消退，逐漸熱絡的併購活動有望延續至2026年。

根據BiopharmaDive數據截至2025年12月16日，2025年來共有47件與生技產業相關的併購案，合計總規模達到1,124億美元，較2024年的39件多了8件，總規模也較2024年的459億美元大增145%，其中，禮來、輝瑞、默克、嬌生、諾華、賽諾菲、羅氏、阿斯特捷利康等國際知名大藥廠均有收購別家公司的紀錄，顯示併購已成為推動這些大藥廠擴張市場、產品線、專利網的主要手段。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金是一檔投資遍及各治療領域與市值範圍生技公司的基金，一方面布局產品線多元且營運穩健的大型藥廠，另則抓住具題材與成長潛力的中小微型公司，這些中小微型公司有望受惠於潛在的併購熱潮。基金經理人還與富蘭克林股票團隊旗下量化團隊合作，該量化團隊可對某公司某項臨床試驗進行200萬次模擬並預測試驗成功機率，有助經理人判斷並提前在實際數據公布前進場卡位，近期持有的Abivax、uniQure、Praxis Precision Medicines等公司便是經典案例，它們均在公布強勁臨床試驗數據後出現大漲表現。

