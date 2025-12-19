策略行銷／重建企業成長邏輯

這幾年，愈來愈多企業開始談AI。有人導入聊天機器人，有人嘗試自動化行銷，有人期待用AI解決人力不足的問題。然而在陪跑企業的過程中，我卻經常看到一個現象：AI用了，工具加了，團隊更忙了，但企業的成長感卻沒有因此變得更清楚。

這並不是因為AI沒有效果，而是因為多數企業在使用AI之前，並沒有先釐清一個更根本的問題——企業的成長邏輯是否本身就已經失序。

許多企業其實不是不努力，而是長期靠人撐著成長。關鍵決策仰賴老闆直覺，重要經驗掌握在少數核心成員身上，流程與制度隨著人而變動。當市場還在成長、團隊規模還小，這種模式或許撐得住，但一旦進入擴張期，問題就會開始浮現：人愈來愈忙，事情卻沒有因此變得更順，企業看似在前進，實際上卻在原地打轉。

在這樣的結構下導入AI，往往只會放大原本的混亂。流程不清楚，AI只會加快錯誤的速度；決策邏輯不一致，自動化反而讓團隊更難對齊方向。結果就是，企業花了時間與成本學新工具，卻得不到預期中的成長。

因此，比起教企業如何使用AI，我更關心的是，企業是否擁有一套能支撐成長的基本邏輯。這套邏輯並不複雜，卻常被忽略。它包括企業是否能清楚紀錄實際發生的行動與結果，是否有能力從資料中分析變化，是否能形成可被討論的結論，進而提出新的假設，並用行動驗證這些假設是否成立。

當企業缺乏這樣的循環時，成長往往只能靠運氣或個人英雄主義。一旦關鍵人物離開，或市場環境出現變化，整個系統就容易失速。

相反地，當企業開始以這樣的邏輯來運作，即使工具、團隊或市場發生變動，成長仍然能持續推進，因為真正支撐企業的，不再是某個人，而是一套可以學習與調整的系統。

AI真正的價值，不在於取代多少人力，而在於是否能補上企業原本缺乏的結構。當成長邏輯清楚，AI才能成為放大器，而不是干擾源。它可以協助企業更快完成紀錄、更精準進行分析、更有效測試假設，讓決策從憑感覺，轉為有依據。

同樣的問題，也經常出現在企業的商務合作與人脈經營上。很多老闆知道合作很重要，卻說不清自己擁有什麼資源，也不知道該如何開啟對話。

當這些關係沒有被結構化，再多的人脈也難以形成穩定的成長動能。只有當企業願意把這些關係視為系統的一部分，合作才不會停留在偶然，而能轉為長期累積。

從這個角度來看，企業的數位轉型，其實不是一場工具升級，而是一場經營思維的重建。當企業停止只靠人撐成長，開始願意投資系統，團隊才有可能真正跑得久、跑得穩。

市場變動愈快，這個差異就愈明顯。那些把AI當成救命藥的企業，往往期待快速見效；而真正能從AI中獲益的，反而是早已把成長邏輯整理好，只是需要一個放大器的企業。前者追逐工具，後者經營系統，長期結果自然不同。

回到企業經營的本質，成長從來不是一連串零散的努力，而是一套可以被理解、被傳承、也能持續優化的邏輯。當企業願意先把這件事做好，AI才會成為助力，而不是新的負擔。

（作者是撼星數位行銷總經理）