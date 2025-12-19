管理錦囊／互動協作 共創新價值

被視為21世紀策略新典範的價值共創（Value Co-creation）思維，是指企業與顧客之間，利害關係人透過共同互動與協作，以創造雙方價值的過程。

在此一觀點下，顧客不再只是被動的角色，而是可以透過持續的參與及互動，為自己開創出新的體驗價值。而企業則可透過此一過程，發展出新商業模式。

1990年代樂高玩具公司，採取與顧客共創價值的新興模式，即為一經典的成功案例。

借鑒上述價值共創思維，企業之中管理者與被管理者之間，已不再只是線性的垂直隸屬關係。愈來愈多的企業開展嶄新的管理模式，即透過管理者與被管理者之間的緊密互動與協作，開創出一種嶄新的合作關係。

然而，究竟應該如何觸動共創行動力，以開展共創型管理模式，本文提出以下三要點供參。

一、創造互動以連結關係

過去的管理思維在傳統維權思維下，多半是上令下達及唯命是從，屬於單向、上下隸屬的線性關係，下屬的聲音往往不受重視。

在共創思維下，勞資雙方透過積極且正向的互動才能產生質變。此舉有助於提升勞資關係，進而創造個人競爭優勢與組織的經濟價值。

二、資源整合以促進協作

過去以專業分工為基礎而各行其是的合作思維，因容易產生各持己見與專業傲慢的衝突，並不利於互相溝通與合作促進。

在共創思維下，互補與整合才有利創造出合作的氛圍。此舉有助於各盡其才與各展所長，進而開創出新的契機。

三、開創價值以成生態系

過去的管理模式中，大多以管理者的視角來綁定組織成員的功能與角色，上下屬之間並不存在相互依存的動態平衡。

在共創思維下，員工不再只是被動的角色，而是促使員工與管理者共創價值的生態系，並形成一個榮辱與共的生命共同體。

總之，價值共創的管理思維，是一種跨界（crossover）的管理議題，管理者透過利害關係人間的聯合活動，以擴大或創造共同的價值，目的是發展出一個資源整合的高效能管理模式。

《三國志・吳書・吳主傳》：「能用眾力，則無敵於天下矣；能用眾智，則無畏于聖人矣」。意思是說，如果能夠充分發揮與凝聚眾人的力量與智慧，便可以無所畏懼而所向無敵。

面對競爭愈趨競爭的世界，傳統舊思維的管理模式，已經無法作為企業提升競爭力的憑藉。新世代管理者必須懷抱更大、更廣以及更包容的共創思維，才能更從容面對未來的挑戰。（作者是國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）