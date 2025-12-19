快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

顯而立見／商業的交集與聯集

經濟日報／ 陳顯立

商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我們要找到交集。」很多人說，政治要找共識，商業要找重疊市場，品牌要找重合的價值觀。這聽起來好像沒錯，但其實有點流於表面。

交集不會讓市場變大。因為你擁有的東西、你能提供的內容，未必剛好是對方真正想要的。

反過來說，就算你找到一個交集，大家都做一樣的事情，那只是擠在同一個餅裡分配資源，本質上沒有在創造新的價值。

真正該問的問題是：「對方到底在意什麼？他們渴望什麼？有沒有什麼是我可以給，但他們沒想到的？」

不是只問「我們哪裡一樣？」而是進一步去思考：「我能不能從我們的不同，創造他們沒預期到的驚喜？」

這就像數學裡的概念，交集是重疊但「聯集」才會擴張。在商業上唯有擴張、唯有突破原本的圈圈，才有機會真正成長。如果一個商業模式不會長大，它本質上就不是一個健康的商業。

對我來說，每一次創業都是一場尋找「新方法創造成長」的挑戰。不只是重複做一樣的事、換個包裝，而是要找到一種新的動能。

AI的出現其實就是一個全新的動能。它不是要取代誰，而是給每個人一個機會去強化自己，把過去你說不清楚、做不出來、整理不了的東西，轉成一種有力量的輸出。

你可以說自己的故事，表達自己的經驗，甚至可以把那些你以為「沒什麼」的東西，變成世界上獨一無二的價值。

這個時代，每個人都應該是自己的媒體公司。更重要的是，你要能夠用這份不一樣，去補足別人沒想過的事，啟發他們原本沒意識到的空缺。（作者是潮網科技產品策略長）

市場 創業 科技

延伸閱讀

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

科學人／AI首次獨立破解30年數學懸案！人類數學家最終堡壘已被攻克？

學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點

相關新聞

能源論壇 經部次長談願景 賴建信喊多管齊下 推動能源轉型 2.0

經濟部常務次長賴建信昨（18）日表示，政府多管齊下推動能源轉型2.0，除了在多元綠能方面擴大社會溝通，亦推動深度節能，今...

智慧經營／華勝-KY董事長陳鏗勝 一條龍製程 搶全球客戶

不懼全球關稅戰亂流與大陸車市內捲，華勝-KY董事長陳鏗勝，靠一條龍製程整合能力以及不斷的研發，攻下大陸氛圍燈三成市占，包...

顯而立見／商業的交集與聯集

商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我...

管理錦囊／互動協作 共創新價值

被視為21世紀策略新典範的價值共創（Value Co-creation）思維，是指企業與顧客之間，利害關係人透過共同互動...

策略行銷／重建企業成長邏輯

這幾年，愈來愈多企業開始談AI。有人導入聊天機器人，有人嘗試自動化行銷，有人期待用AI解決人力不足的問題。然而在陪跑企業...

2025能源高峰論壇／能源署主秘翁素真：布局新能源 邁向永續

經濟部能源署主秘翁素真昨（18）日表示，氣候變遷是台灣永續發展必經試煉，沒有人是局外人，政府致力推動能源轉型2.0，以達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。