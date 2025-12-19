顯而立見／商業的交集與聯集
商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我們要找到交集。」很多人說，政治要找共識，商業要找重疊市場，品牌要找重合的價值觀。這聽起來好像沒錯，但其實有點流於表面。
交集不會讓市場變大。因為你擁有的東西、你能提供的內容，未必剛好是對方真正想要的。
反過來說，就算你找到一個交集，大家都做一樣的事情，那只是擠在同一個餅裡分配資源，本質上沒有在創造新的價值。
真正該問的問題是：「對方到底在意什麼？他們渴望什麼？有沒有什麼是我可以給，但他們沒想到的？」
不是只問「我們哪裡一樣？」而是進一步去思考：「我能不能從我們的不同，創造他們沒預期到的驚喜？」
這就像數學裡的概念，交集是重疊但「聯集」才會擴張。在商業上唯有擴張、唯有突破原本的圈圈，才有機會真正成長。如果一個商業模式不會長大，它本質上就不是一個健康的商業。
對我來說，每一次創業都是一場尋找「新方法創造成長」的挑戰。不只是重複做一樣的事、換個包裝，而是要找到一種新的動能。
AI的出現其實就是一個全新的動能。它不是要取代誰，而是給每個人一個機會去強化自己，把過去你說不清楚、做不出來、整理不了的東西，轉成一種有力量的輸出。
你可以說自己的故事，表達自己的經驗，甚至可以把那些你以為「沒什麼」的東西，變成世界上獨一無二的價值。
這個時代，每個人都應該是自己的媒體公司。更重要的是，你要能夠用這份不一樣，去補足別人沒想過的事，啟發他們原本沒意識到的空缺。（作者是潮網科技產品策略長）
