智慧經營／華勝-KY董事長陳鏗勝 一條龍製程 搶全球客戶

不懼全球關稅戰亂流與大陸車市內捲，華勝-KY（2248）董事長陳鏗勝，靠一條龍製程整合能力以及不斷的研發，攻下大陸氛圍燈三成市占，包括大陸前十大、日本三大車系，以及美國前三大電動車車廠，都是陳鏗勝的客戶。

陳鏗勝指出，今年因關稅戰導致前三季營收下滑，但他對於2026年充滿信心，預計明年海外營收成長將超過三成，全年營收回到雙位數成長。至於泰國新廠預計明年5月投產，屆時規模將超越大陸，此外也評估在美國投資計畫。

自創品牌 闖出名號

從小就對汽車結構有興趣的陳鏗勝，滿腦子只想念汽車相關科系，志願只填羅東高工汽修科，畢業後先到修車廠工作，退伍後則改行當3M隔熱紙業務。他靠著周末勤跑客戶、親自示範如何貼隔熱紙，累積了不少死忠客戶，也讓公司注意到他的銷售天賦，指派他到大陸開拓隔熱紙市場。

這時大陸汽車產業才剛起步，陳鏗勝也常常幫車廠想出耳目一新的行銷策略，像是推出「買車送隔熱紙」成功掀起話題。跑遍大陸大江南北，陳鏗勝不只了解大陸車市生態，也看準車市未來將爆發，於是決定回最熟悉的零件老本行。1999年創立「宜蘭汽車」，並帶了幾種零件到大陸賣試水溫。

回想當年創業艱辛，陳鏗勝與員工培養出鋼鐵般的革命情感，「我租了兩層樓，一樓放產品，二樓我跟業務打地鋪睡在一起，晚上天冷就只能點油燈。公司當初上市的目的之一，也是要給這些員工認股權，他們很多人從年輕時就跟著我打拚，把青春都奉獻給公司。」

陳鏗勝觀察到，當時大陸還未切入汽車踏板，反觀日本、甚至台灣都已經推出相關產品。他認為若是趁此時能靠踏板打入大陸市場，就有機會稱霸一方。

於是決定在1999年，向家人借了100萬台幣，在大陸創立「宜蘭汽車」（華勝在大陸登記的公司名），代表他不忘家鄉。

2001年，陳鏗勝發現，東風日產Blue Bird車款中，車門迎賓踏板燈模組所採用的冷光板容易故障，於是他花了半年時間研究，最後決定改為LED燈。

靠著LED踏板闖出知名度，公司才剛開始賺錢，沒想到2005年卻被豐田控違反專利，「還好一查就證實我是世界上第一個做的人，真是又氣又好笑。」他不只贏得官司，還反過來讓豐田採購，「後來日本三大車系豐田、本田、日產都跟我買踏板。」

通用汽車在2006年找上華勝，提出在車內裝設LED氛圍燈的需求，並被邀請角逐供應鏈廠商，不過當時除了華勝，還有法國、德國、日本廠商也都很積極爭取。但華勝勝出關鍵，在於報價上比其他人低二到三倍，且產品還通過比照戶外配件、攝氏105度以上的耐熱測試，最終打敗與通用關係良好的日廠Oshino在2007年出貨，成為北美通用一級供應商。

建護城河 拉高門檻

「每一年的競爭對手都不一樣，很多同行就不見了，只有華勝還在。」在大陸車市打滾30年，陳鏗勝深知新推出的零件做到第三年就沒利潤，價格下降得相當快，所以他得要跑得更快，於是強化研發能力，擁有自有光源庫和光學材料庫，每一組的成本都將近百萬人民幣，能從結構設計、光學、軟體、硬體到模具等多個環節進行研發和技術整合。此外華勝還取得大陸國家級的高新企業研發中心，到最近的高新特新的資質，都圍繞著技術不斷地提升，目的要建立護城河，拉高門檻。

陳鏗勝指出，不要以為做氛圍燈很簡單，氛圍燈已經跟車用電子和軟體、車機的通訊完全結合，還需要透過軟體去做類比分析才產出最後的產品，每個細節都不可馬虎。像是在駕駛過程中防瞌睡系統啟動，那麼照出來的光是否刺眼、會落在駕駛哪個位置，還有呈現出來的顏色，都是經過嚴格參數設計。

因此一般的氛圍燈只能做到上百色，但華勝可以做到隨意混色，依據不同場景、音樂加以變換。陳鏗勝自豪的表示，連BMW、賓士都曾到華勝取經。

「大陸電動車現在非常內捲，但學會跟他們競爭後，全世界都不是對手。」陳鏗勝自豪的表示，以智慧型氛圍燈製程為例，華勝可以提供從SMT（表面黏著技術）到最後包裝的一條龍製程整合能力。

2025年3月13日華勝在台灣掛牌，已是智慧型氛圍燈及創新型車用零組件龍頭品牌。除了是北美通用一級供應商，包括蔚來、比亞迪、理想等大陸排名前十大車廠都是華勝的客戶。