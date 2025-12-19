2025能源高峰論壇／寶晶能源董座蔡佳晋：政策轉向 制度加速

寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋昨（18）日表示，台灣現行法規嚴重限制能源轉型，反觀德國，不僅每年修改電力法規的細節，也同步修母法，他強調，電力政策應轉向「制度加速」而非「制度加鎖」，推動再生能源是國家戰略，也是地方經濟與農漁業轉型機會。

蔡佳晋昨日出席「2025能源願景高峰論壇—能源轉型2.0：解方與行動」，以「從資金到技術：加速能源轉型的產業生態系」為題發表專題演講。他指出，德國視能源超過一切公眾利益，不只屋頂裝置太陽電池發電系統，連陽台也都納入發展再生能源利用場地。

蔡佳晋談話重點

蔡佳晋說，大家通常對德國誤解頗深，其實德國的電並不貴，而是貴在電網費及稅費，還有電網附加捐、綠能捐等等。以德國電價12元分析，其中真正的發電成本不過3至4元，與台灣的發電成本差不多。

根據台電預估，AI產業發展帶動及燃料電力化，未來十年電力需求年均成長率約1.7%。半導體產業用電量估約成長14%至16%，相對於去年同期，其電力未來80%皆須使用再生能源。然而，台灣總再生能源目標確定將無法在2025年達標，主要缺口集中在太陽光電和離岸風電。

蔡佳晋表示，半導體產業面臨的綠電挑戰，不外乎：電力需求急遽攀升、及綠電供應缺口嚴重。他舉台積電的RE60目標與現實鴻溝實例指出，台積電承諾於2030年全公司60％用電量為再生能源（RE60），但台積電於2024再生能源使用占比僅略超過14%。

蔡佳晋強調，這道鴻溝的成因，不僅是企業自身的挑戰，更是台灣國家安全議題下所顯示出整體能源轉型的困境，特別是地面型太陽能光電發展所面臨的結構性瓶頸。

他指出，現行台灣法規缺乏彈性，嚴重限制能源轉型。電力政策應轉向「制度加速」而非「制度加鎖」，推動再生能源是國家戰略，也是地方經濟與農漁業轉型機會。

他提到，台灣已建立並運作的「環境敏感地區單一窗口查詢平台」為國際上少見的「單一窗口」模式，是國內制度優勢之一，若能充分信任並合理運用，將有效縮短審查程序，並與國際綠能競爭力接軌。