環境部預告高碳洩漏審核原則 碳費課徵 17行業打兩折

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部昨（18）日預告高碳洩漏審核原則，共四種資格要件，符合者碳費可打兩折計算。聯合報系資料照
環境部昨（18）日預告高碳洩漏審核原則，共四種資格要件，符合者碳費可打兩折計算。其中正面表列水泥、鋼鐵等17種行業適用，另受關稅衝擊、主要產品經財政部核定課徵反傾銷稅、碳費衝擊營業毛利等亦適用，初估約300廠受惠，等於約半數可適用。

為避免碳洩漏，環境部在「碳費收費辦法」中設計高碳洩漏風險機制，也就是碳費徵收對象如有自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，適用收費排放量調整，初期係數0.2，也就是碳費打兩折。

環境部長彭啓明昨日表示，「高碳洩漏風險」認定是參考歐盟與南韓碳洩漏風險評估方法，並考量產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定。

依環境部草案，主要分為行業認定與個別事業認定二大類、共四種資格。以行業別來認定的「正面表列屬高碳洩漏風險行業」，共17種，包含鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其周邊、資料儲存媒體製造等。依2024年數據估算，大約有262廠符合條件。

以個別事業情況認定的有三類型，包括徵收年度碳費費額占營業毛利30％以上或徵收年度營業毛利為負值之事業，預估有23廠符合條件；生產之主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅之事業；2025至2026年受美國對等關稅政策顯著影響之事業。

對照財政部公告課徵反傾銷稅的產品，大致與高碳洩漏風險行業符合，若排碳大戶主要生產陶瓷面磚、麥芽釀造啤酒，則可額外獲得認定。

環境部表示，審核原則明訂事業欲申請高碳洩漏風險資格應備的文件，於繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。考量制度上路初期，若事業已於2025年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於2026年4月30日前補送正式核定函。

