2025能源高峰論壇／工研院綠能所所長劉志文：智慧管理 商機龐大

工研院綠能與環境研究所所長劉志文昨（18）日表示，隨著人工智慧（AI）蓬勃發展，預期至2030年運用AI的智慧能源管理市場可達540億美元，年複合成增長率達30.2%。這將是巨大的藍海市場，也是商機所在，百工百業莫不積極導入AI應用。

劉志文昨天出席經濟日報舉辦「2025能源願景高峰論壇—能源轉型2.0：解方與行動」，以「AI驅動的綠能科技」為題發表專題演講。

劉志文談話重點

他指出，AI浪潮已引領全球革新，然而當AI資料中心算力提升，同步牽動電力急遽成長，這包括：運算電力需求、及晶片冷卻耗電雙雙成長。

根據國際能源署（IEA）發布的統計和預測，全球資料中心耗電量預估從2018年的180TWh，成長至2030年的670 TWh，並在2050年突破1.6萬TWh。同時，晶片功耗在AI與HPC領域的爆炸性成長，則是從2017年的200W，一路攀升到2027年預計超過2,000W。這都意味著資料中心能源效率、冷卻技術與再生能源供應，將成為AI永續發展的關鍵與挑戰。

2030年預估導入AI做智慧能源管理的市場規模約540億美元，複合年增長率（CAGR）達30.2%。劉志文指出，這將是巨大的藍海市場，也是商機所在。

劉志文表示，政府正推動「AI新十大建設」，重要國家型計畫—大南方計畫，要將產業AI化，也就是將AI導入百工百業之中。大南方計畫有五個分項工作包括：AI運算資料中心、台灣科技創新基地、淨零綠能示範場域、資安暨智慧科技專區，及健康產業創新園區，核心建置在沙崙，目標是打造南台灣成為自主低碳能源與AI智慧能源示範基地。

政府將在沙崙著手研發前瞻、可落地應用的技術，包括三大方向：綠氨轉氫、燃料電池，及多重微電網。將氨做為氫的載體，以低耗能方式將氨裂解為氫；而氫可做為再生能源的載體。日後成為進口氨，做為取得綠氫的途徑。