企業探討節能淨零新路徑／中鋼技術部門副總經理劉宏義 綠色基金 協助升級

中鋼公司技術部門副總經理劉宏義昨（18）日表示，中鋼（2002）積極推動十大減碳策略，目標2050年達成碳中和，但綠能成本高昂，對傳產來說執行更難，呼籲政府對於傳產要給予更多「關愛眼神」，透過「綠色基金」，幫助企業度過綠能轉型的困難時期。

劉宏義表示，中鋼與中龍兩家鋼廠採用一貫作業的製程，需要透過高爐還原並使用焦炭，這是鋼鐵生產中最大的碳排放來源，也是鋼鐵業的「宿命」。

儘管如此，中鋼仍積極推動十大減碳策略，目標在2050年達成碳中和。中鋼的減碳目標分為三個階段：首先是減碳，接著是低碳，最終是達到零碳。具體措施包括初期加大能源效率和減少能耗；中期則將高爐轉型為低碳高爐，並開始使用低碳的鐵源。此外，中鋼也正在推動綠色低碳產品的製造，並採用「質量平衡法」和「大量添加再生鋼料」等方法減少碳足跡。

在綠電上，劉宏義表示，中鋼2011年成立了中鋼光能，開始投資太陽能發電，並計劃繼續擴展太陽能業務，並覆蓋所有集團屋頂；另中鋼也投資台灣智慧電能公司。

劉宏義表示，鋼鐵行業的綠色轉型對清潔能源依賴極大，若這些資源不足，將使鋼鐵業的轉型面臨極大挑戰。中鋼減碳目標是到2025年減少7%的碳排放，到2030年減少25%。為實現目標，預計到2030年約需200億元投資。

他呼籲政府能夠借鑒歐美等國的作法，設立「綠色基金」，支持傳產減碳努力，幫助企業引進新技術，還能支持必須的硬體投資，加速產業的綠色轉型。