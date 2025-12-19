快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

企業探討節能淨零新路徑／中鋼技術部門副總經理劉宏義 綠色基金 協助升級

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

中鋼公司技術部門副總經理劉宏義昨（18）日表示，中鋼（2002）積極推動十大減碳策略，目標2050年達成碳中和，但綠能成本高昂，對傳產來說執行更難，呼籲政府對於傳產要給予更多「關愛眼神」，透過「綠色基金」，幫助企業度過綠能轉型的困難時期。

劉宏義表示，中鋼與中龍兩家鋼廠採用一貫作業的製程，需要透過高爐還原並使用焦炭，這是鋼鐵生產中最大的碳排放來源，也是鋼鐵業的「宿命」。

儘管如此，中鋼仍積極推動十大減碳策略，目標在2050年達成碳中和。中鋼的減碳目標分為三個階段：首先是減碳，接著是低碳，最終是達到零碳。具體措施包括初期加大能源效率和減少能耗；中期則將高爐轉型為低碳高爐，並開始使用低碳的鐵源。此外，中鋼也正在推動綠色低碳產品的製造，並採用「質量平衡法」和「大量添加再生鋼料」等方法減少碳足跡。

在綠電上，劉宏義表示，中鋼2011年成立了中鋼光能，開始投資太陽能發電，並計劃繼續擴展太陽能業務，並覆蓋所有集團屋頂；另中鋼也投資台灣智慧電能公司。

劉宏義表示，鋼鐵行業的綠色轉型對清潔能源依賴極大，若這些資源不足，將使鋼鐵業的轉型面臨極大挑戰。中鋼減碳目標是到2025年減少7%的碳排放，到2030年減少25%。為實現目標，預計到2030年約需200億元投資。

他呼籲政府能夠借鑒歐美等國的作法，設立「綠色基金」，支持傳產減碳努力，幫助企業引進新技術，還能支持必須的硬體投資，加速產業的綠色轉型。

中鋼 減碳 太陽能發電

延伸閱讀

到了該轉型的時機 陳世凱：台灣觀光品質、產值都要努力

研究：大國追求經濟成長 也落實大量減碳

墾丁遊客中心更新升級 導入AR、VR新科技體驗生態人文之美

公共充電樁設置量 優於歐盟建議標準

相關新聞

能源論壇 經部次長談願景 賴建信喊多管齊下 推動能源轉型 2.0

經濟部常務次長賴建信昨（18）日表示，政府多管齊下推動能源轉型2.0，除了在多元綠能方面擴大社會溝通，亦推動深度節能，今...

智慧經營／華勝-KY董事長陳鏗勝 一條龍製程 搶全球客戶

不懼全球關稅戰亂流與大陸車市內捲，華勝-KY董事長陳鏗勝，靠一條龍製程整合能力以及不斷的研發，攻下大陸氛圍燈三成市占，包...

顯而立見／商業的交集與聯集

商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我...

管理錦囊／互動協作 共創新價值

被視為21世紀策略新典範的價值共創（Value Co-creation）思維，是指企業與顧客之間，利害關係人透過共同互動...

策略行銷／重建企業成長邏輯

這幾年，愈來愈多企業開始談AI。有人導入聊天機器人，有人嘗試自動化行銷，有人期待用AI解決人力不足的問題。然而在陪跑企業...

2025能源高峰論壇／能源署主秘翁素真：布局新能源 邁向永續

經濟部能源署主秘翁素真昨（18）日表示，氣候變遷是台灣永續發展必經試煉，沒有人是局外人，政府致力推動能源轉型2.0，以達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。